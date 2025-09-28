DE
FR
Incendie dans une église mormone après une fusillade
0:24
Une épaisse fumée:Incendie dans une église mormone après une fusillade

Un mort, neuf blessés
Fusillade meurtrière dans une église mormone du Michigan

Fusillade meurtrière dans une église mormone du Michigan: un homme de 40 ans a foncé en voiture dans l’édifice avant d’ouvrir le feu et d'incendier le bâtiment. Une personne est morte et neuf autres ont été blessées. Le tireur a été abattu par la police.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
1/4
L'église toute entière a pris feu à la suite de l'incident.
Photo: Screenshot X
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Choc dans l'Etat américain du Michigan. Des coups de feu ont été tirés près de l'église mormone «The Church of Jesus Christ of Latter», située dans la ville de Grand Blanc.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Une fusillade a eu lieu dans l'église. Il y a plusieurs victimes, le tireur a été maîtrisé», écrit la police du Michigan sur Facebook. Plus tard, la police en dit un peu plus: un homme de 40 ans aurait d'abord foncé sur l'église avec sa voiture, puis aurait tiré plusieurs coups de feu avant d'incendier le bâtiment.

Une personne a perdu la vie

Selon les autorités, neuf personnes ont été blessées lors de l'incident. Une autre est décédée. L'auteur est également décédé après les faits, au cours d'un échange de tirs avec la police.

A lire aussi
Un sniper ouvre le feu dans un centre de l’immigration au Texas, un mort
Avec vidéo
Trump accuse la «gauche»
Un sniper ouvre le feu dans un centre de l’immigration au Texas, un mort
Un tireur ouvre le feu sur des policiers aux Etats-Unis, au moins trois morts
L'assaillant est décédé
Un tireur ouvre le feu sur des policiers aux Etats-Unis, trois morts

Sur son réseau Truth Social, le président américain Donald Trump a pris la parole: «J'ai été informé de la terrible fusillade qui s'est produite à Grand Blanc. Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête au niveau fédéral, en apportant un soutien total aux autorités locales. Le suspect est mort, mais il reste encore beaucoup à éclaircir. Il semble qu'il s'agisse d'une nouvelle attaque ciblée contre des chrétiens aux Etats-Unis.»

Les autorités s'attendent à retrouver d'autres victimes dans l'église qui a été incendiée. A l'heure actuelle, des collaborateurs de la police fédérale (FBI) seraient en route vers le lieu de l'incident. «Une telle violence dans un lieu de recueillement est déchirante et effrayante».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus