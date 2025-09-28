Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Fusillade meurtrière dans une église mormone du Michigan: un homme de 40 ans a foncé en voiture dans l’édifice avant d’ouvrir le feu et d'incendier le bâtiment. Une personne est morte et neuf autres ont été blessées. Le tireur a été abattu par la police.

1/4 L'église toute entière a pris feu à la suite de l'incident. Photo: Screenshot X

Janine Enderli

Choc dans l'Etat américain du Michigan. Des coups de feu ont été tirés près de l'église mormone «The Church of Jesus Christ of Latter», située dans la ville de Grand Blanc.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Une fusillade a eu lieu dans l'église. Il y a plusieurs victimes, le tireur a été maîtrisé», écrit la police du Michigan sur Facebook. Plus tard, la police en dit un peu plus: un homme de 40 ans aurait d'abord foncé sur l'église avec sa voiture, puis aurait tiré plusieurs coups de feu avant d'incendier le bâtiment.

Une personne a perdu la vie

Selon les autorités, neuf personnes ont été blessées lors de l'incident. Une autre est décédée. L'auteur est également décédé après les faits, au cours d'un échange de tirs avec la police.

Sur son réseau Truth Social, le président américain Donald Trump a pris la parole: «J'ai été informé de la terrible fusillade qui s'est produite à Grand Blanc. Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête au niveau fédéral, en apportant un soutien total aux autorités locales. Le suspect est mort, mais il reste encore beaucoup à éclaircir. Il semble qu'il s'agisse d'une nouvelle attaque ciblée contre des chrétiens aux Etats-Unis.»

Les autorités s'attendent à retrouver d'autres victimes dans l'église qui a été incendiée. A l'heure actuelle, des collaborateurs de la police fédérale (FBI) seraient en route vers le lieu de l'incident. «Une telle violence dans un lieu de recueillement est déchirante et effrayante».