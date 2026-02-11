Des drones de cartels mexicains ont violé l'espace aérien américain mercredi, provoquant la fermeture temporaire de l'aéroport d'El Paso au Texas. Le Pentagone les a neutralisés, sans menace pour les vols commerciaux.

Des drones de cartels forcent la fermeture d’un aéroport au Texas

AFP Agence France-Presse

Des drones appartenant à des cartels mexicains du narcotrafic ont pénétré mercredi dans l'espace aérien des Etats-Unis, a indiqué à l'AFP un responsable gouvernemental américain, peu après la fermeture surprise puis la réouverture des vols à l'aéroport d'El Paso (Texas, sud).

Le Pentagone a «pris des mesures pour mettre les drones hors d'usage» et déterminé avec le régulateur aérien, la FAA, qu'il n'existait «aucune menace sur le transport commercial», a précisé cette même source sous le couvert de l'anonymat.