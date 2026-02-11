DE
FR

Alerte à El Paso
Des drones de cartels forcent la fermeture d’un aéroport au Texas

Des drones de cartels mexicains ont violé l'espace aérien américain mercredi, provoquant la fermeture temporaire de l'aéroport d'El Paso au Texas. Le Pentagone les a neutralisés, sans menace pour les vols commerciaux.
Publié: il y a 23 minutes
Des drones du narcotrafic franchissent la frontière américaine.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des drones appartenant à des cartels mexicains du narcotrafic ont pénétré mercredi dans l'espace aérien des Etats-Unis, a indiqué à l'AFP un responsable gouvernemental américain, peu après la fermeture surprise puis la réouverture des vols à l'aéroport d'El Paso (Texas, sud).

Le Pentagone a «pris des mesures pour mettre les drones hors d'usage» et déterminé avec le régulateur aérien, la FAA, qu'il n'existait «aucune menace sur le transport commercial», a précisé cette même source sous le couvert de l'anonymat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus