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Atterrissage d'urgence
Une femme accouche dans un avion en plein vol aux Etats-Unis

Une femme a accouché dans un avion de Delta Air Lines encore en vol. Elle a reçu les soins nécessaires par les membres de l'équipage et certains passagers.
Publié: il y a 26 minutes
Une passagère d'un vol de Delta Air Lines a accouché dans l'avion.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une passagère d'un vol de Delta Air Lines a accouché alors que l'avion se trouvait encore à une trentaine de minutes de sa destination finale, où il a fait un atterrissage d'urgence, a indiqué lundi la compagnie aérienne américaine.

La femme enceinte avait embarqué vendredi à Atlanta (Géorgie, sud-est) pour un vol d'un peu plus de cinq heures vers Portland (Oregon, nord-ouest), avec une arrivée prévue vers 22h locales. Selon la compagnie aérienne, le bébé – une petite fille, d'après des médias américains – est né alors que l'avion avait encore environ une demi-heure de vol à effectuer. Des médias publiaient lundi des photos de la mère et du nouveau-né.

Soutien sur place

«Nous remercions l'équipage et les bénévoles médicaux qui se trouvaient à bord d'être intervenus pour prodiguer des soins à une cliente à bord avant l'atterrissage à Portland», a précisé Delta dans une déclaration transmise à l'AFP, souhaitant «tout le meilleur à la nouvelle famille».

Des membres d'équipage ont porté assistance à la passagère, ainsi qu'un médecin et deux infirmiers qui faisaient tous trois partie des 153 passagers du vol DL478. L'avion transportait également deux pilotes et quatre hôtesses/stewards, qui suivent des formations pour faire face à ce genre de situation. Les services d'urgence au sol attendaient après l'atterrissage, qui s'est passé sans problème et a été traité en priorité par la tour de contrôle.

Des compagnies aériennes imposent parfois des restrictions sur les grossesses, refusant d'embarquer des passagères au-delà d'une certaine période avant la date prévue d'accouchement et/ou exigeant un certificat médical. Selon son site internet, Delta n'applique aucune de ces deux limitations.

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