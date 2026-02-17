Thomas Pritzker, président du groupe Hyatt, démissionne après la révélation de liens avec Epstein. Il avait conservé le contact avec le criminel, condamné en 2008 pour trafic sexuel de mineures.

Un patron du groupe Hyatt démissionne pour des liens avec Epstein

ATS Agence télégraphique suisse

Le président exécutif du groupe hôtelier américain Hyatt, Thomas Pritzker, a démissionné lundi après la divulgation d'emails révélant ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Cet homme d'affaires américain a maintenu le contact avec Jeffrey Epstein bien après sa première condamnation en 2008 pour recours à des prostituées mineures. Jeffrey Epstein est mort en prison à New York en 2019 en attendant d'être jugé pour trafic sexuel de mineures.

«Une bonne gestion [...] signifie protéger Hyatt, en particulier dans le contexte de mes relations avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, que je regrette profondément», a déclaré Thomas Pritzker dans un communiqué repris par les médias américains. Ghislaine Maxwell purge une peine de 20 ans pour trafic de mineures pour le compte de Jeffrey Epstein.

Sans mentionner Epstein, le groupe Hyatt a simplement déclaré dans un communiqué que Thomas Pritzker se retirerait de son poste de président exécutif du conseil d'administration et qu'il ne se représenterait pas à l'élection du conseil lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société prévue en mai.

«Que la force soit avec vous»

Les médias américains ont fait part d'un échange de courriels datant de 2018 dans lequel M. Epstein demandait à Thomas Pritzker de l'aider à obtenir des réservations pour une femme voyageant en Asie. Cette femme avait indiqué à Thomas Pritzker qu'elle «allait essayer de trouver une nouvelle petite amie pour Jeffrey», ce à quoi Thomas Pritzker a répondu: «Que la force soit avec vous».

La mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les millions de documents rendus publics par la justice américaine montrent des liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage.

Beaucoup de personnalités ainsi citées ont démissionné de leurs fonctions à la suite de la publication du dossier. Le groupe Hyatt, dont le siège social est situé à Chicago, comptait 1400 hôtels dans 79 pays début 2025. Hyatt a été fondé par la famille Pritzker en 1957, indique son site en ligne.