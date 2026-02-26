DE
FR

Il aurait entraîné les Chinois
Un pilote de chasse américain à la retraite arrêté pour trahison

Un ancien pilote américain de F-16 et instructeur du F-35 est accusé d’avoir formé l’armée chinoise. Washington parle d’une trahison majeure.
Publié: il y a 57 minutes
Un ex-pilote de chasse américain a été arrêté pour avoir entraîné l'armée chinoise à combattre les appareils américains.
Photo: IMAGO/ZUMA Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un pilote de chasse américain très expérimenté a été arrêté et inculpé mercredi pour avoir entraîné l'armée chinoise à combattre les appareils américains, a annoncé à Washington le ministère de la Justice, qui dénonce une «trahison». Cet officier de l'armée de l'air âgé de 65 ans a été arrêté dans l'Indiana, dans le centre du pays, après plus de deux ans passés en Chine, affirme l'accusation.

Entraîner une armée étrangère sans autorisation est interdit par la loi américaine. Gerald Brown a été pilote de F-16 et d'autres appareils pendant 24 ans au sein des forces américaines. Il a été commandant d'unité, a mené des missions de combat et a travaillé comme instructeur.

Retraité depuis des années

Retraité du service actif en 1996, il évoluait depuis dans le secteur privé et était instructeur sur simulateur du F-35, l'avion de chasse dernier cri de l'armée américaine. La justice américaine lui reproche de s'être lié en 2023 à un Chinois, auprès duquel il a fait part de son souhait d'entraîner des pilotes de l'armée chinoise à des opérations de combat. Dès le premier jour de son arrivée en Chine en décembre de la même année, il a répondu pendant trois heures aux questions des autorités chinoises sur l'armée de l'air américaine, puis est resté plus de deux ans dans le pays.

A lire aussi
Les garde-côtes cubains abattent les occupants d'un bateau immatriculé aux USA
En pleines tensions politiques
Les garde-côtes cubains abattent quatre occupants d'un bateau américain
Un militant d'extrême droite britannique accueilli au département d'Etat américain
Plusieurs fois condamné
Un militant d'extrême droite accueilli à bras ouverts aux Etats-Unis

«Gerald Brown, un ancien pilote instructeur sur F-35 Lightning II comptant des décennies d'expérience aux commandes d'avions militaires américains», a selon l'accusation, «trahi son pays en formant des pilotes chinois à combattre ceux qu'il avait juré de protéger», a déclaré dans le communiqué Roman Rozhavsky, de la division contre-espionnage du FBI. «Le FBI et nos partenaires ont arrêté un ancien pilote de l'armée de l'air américaine qui aurait formé des pilotes dans l'armée chinoise», a pour sa part écrit sur X le patron de la CIA, Kash Patel, évoquant un dossier «majeur». Le ministère de la Justice a rappellé qu'un autre pilote américain avait été inculpé de faits similaires en 2017 et arrêté en 2022 en Australie, également en faveur de la Chine, adversaire géopolitique majeur de Washington.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus