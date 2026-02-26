Trump traite Robert de Niro de «malade à l'esprit dérangé»

Le président américain a qualifié Robert De Niro de «malade à l'esprit dérangé» sur son réseau Truth Social. L'acteur avait appelé à résister à l'administration Trump pour sauver les Etats-Unis.

AFP Agence France-Presse

L'acteur Robert De Niro est «un malade à l'esprit dérangé», a affirmé mercredi le président américain, Donald Trump, sur son réseau Truth Social après un appel du comédien à «chasser» l'administration Trump pour «sauver» les Etats-Unis.

«Robert De Niro, atteint de la névrose anti-Trump (est) un autre malade, un esprit dérangé avec, je crois, un QI extrêmement faible, qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait ou dit, dont une partie est carrément CRIMINELLE!», a écrit Donald Trump dans un post où il s'en prend aussi avec véhémence à l'élue démocrate d'origine somalienne, Ilhan Omar, et à la député démocrate du Michigan, Rashida Tlaib.

«La bonne nouvelle, c'est que l'Amérique est désormais plus grande, meilleure, plus riche et plus forte que jamais auparavant, et cela les rend complètement fous», a-t-il ajouté.

Un critique de Trump

Dans le viseur du président, un entretien de l'acteur de «Taxi Driver» et «Ragging Bull» sur le podcast «The Best People» où le comédien âgé de 82 ans a exhorté les Américains à «résister» à l'administration Trump.

«Ce qui est en jeu, c'est notre pays, et Trump est en train de le détruire. Qui sait quelles sont ses raisons, mais c'est malsain. Nous devons sauver le pays», a dit la légende du cinéma. En mai dernier, durant le Festival de Cannes, l'acteur des «Affranchis» avait déjà appelé à «défendre la démocratie» face à un président américain qu'il avait qualifié d'"inculte».

Ilhan Omar est quant à elle une cible régulière des attaques personnelles de Donald Trump. Elle a été agressée fin janvier par un homme muni d'une seringue remplie de liquide lors d'une réunion publique.