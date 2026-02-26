DE
FR

L'acteur insulté pour ses critiques
Trump traite Robert de Niro de «malade à l'esprit dérangé»

Le président américain a qualifié Robert De Niro de «malade à l'esprit dérangé» sur son réseau Truth Social. L'acteur avait appelé à résister à l'administration Trump pour sauver les Etats-Unis.
Publié: 09:18 heures
Robert de Niro est un critique régulier de Donald Trump.
Photo: IMAGO/Starface
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'acteur Robert De Niro est «un malade à l'esprit dérangé», a affirmé mercredi le président américain, Donald Trump, sur son réseau Truth Social après un appel du comédien à «chasser» l'administration Trump pour «sauver» les Etats-Unis.

«Robert De Niro, atteint de la névrose anti-Trump (est) un autre malade, un esprit dérangé avec, je crois, un QI extrêmement faible, qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait ou dit, dont une partie est carrément CRIMINELLE!», a écrit Donald Trump dans un post où il s'en prend aussi avec véhémence à l'élue démocrate d'origine somalienne, Ilhan Omar, et à la député démocrate du Michigan, Rashida Tlaib.

«La bonne nouvelle, c'est que l'Amérique est désormais plus grande, meilleure, plus riche et plus forte que jamais auparavant, et cela les rend complètement fous», a-t-il ajouté.

Un critique de Trump

Dans le viseur du président, un entretien de l'acteur de «Taxi Driver» et «Ragging Bull» sur le podcast «The Best People» où le comédien âgé de 82 ans a exhorté les Américains à «résister» à l'administration Trump.

Les dernières news sur Trump
L'impact des droits de douane de Trump ont un impact «bien inférieur» que prévu
Selon la Berd
L'impact des taxes de Trump ont un impact «bien inférieur» que prévu
Le FBI licencie des agents liés à l'affaire de rétention par Trump de dossiers classifiés
Documents classifiés
Des agents du FBI licenciés après l’enquête sur Trump

«Ce qui est en jeu, c'est notre pays, et Trump est en train de le détruire. Qui sait quelles sont ses raisons, mais c'est malsain. Nous devons sauver le pays», a dit la légende du cinéma. En mai dernier, durant le Festival de Cannes, l'acteur des «Affranchis» avait déjà appelé à «défendre la démocratie» face à un président américain qu'il avait qualifié d'"inculte».

Ilhan Omar est quant à elle une cible régulière des attaques personnelles de Donald Trump. Elle a été agressée fin janvier par un homme muni d'une seringue remplie de liquide lors d'une réunion publique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus