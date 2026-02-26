DE
Selon la Berd
L'impact des droits de douane de Trump ont un impact «bien inférieur» que prévu

La Berd annonce une croissance économique de 3,6% en 2026, malgré la guerre commerciale lancée par Trump. L'impact des droits de douane américains reste limité, selon l'économiste Beata Javorcik.
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

La guerre commerciale lancée en 2025 par Donald Trump a un impact économique «bien inférieur» à ce qui était attendu, a indiqué jeudi la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), qui revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour cette année.

Le camouflet infligé vendredi au président américain à ce sujet par la Cour suprême américaine et les nouvelles taxes annoncées depuis cette décision ne représentent en outre qu'un «changement très limité» pour les régions où intervient l'institution, affirme auprès de l'AFP Beata Javorcik, cheffe économiste de la Berd.

La Cour suprême a jugé la semaine dernière que Donald Trump n'avait pas l'autorité pour imposer la plupart des taxes douanières instaurées. Le président américain a répliqué par de nouveaux droits de douane de 10% entrés en vigueur mardi.

Croissance prévue

Fondée en 1991 pour aider les pays de l'ex-bloc soviétique à passer à une économie de marché, la Berd a depuis étendu son périmètre pour inclure des pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne.

Pour l'ensemble de ses régions, la Berd prévoit une accélération de la croissance cette année, à 3,6%, soit 0,2 point de plus que l'an dernier et que ses dernières estimations, publiées en septembre. Dans ses dernières prévisions rendues publiques jeudi, l'institution prévoit aussi une nouvelle accélération de la croissance en 2027, à 3,7%.

Parmi ces pays, certains «pourraient potentiellement bénéficier de droits de douane plus bas» après la décision de la Cour suprême, «comme la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie ou la Tunisie, mais dans l'ensemble, la situation reste inchangée», selon Beata Javorcik.

Un impact limité des taxes douanières

De manière générale, «l'impact des droits de douane américains sur nos pays d'implantation est resté limité, bien inférieur à ce que nous avions anticipé», explique l'économiste. Mais elle prévient que tous les effets ne se sont pas encore fait sentir, notamment parce qu'une grande partie des exportations de 2025 «a atteint le marché américain au premier trimestre, avant l'entrée en vigueur des droits de douane».

Parallèlement, la Berd note que l'essor de l'intelligence artificielle aux Etats-Unis a entraîné une hausse des importations américaines de certains biens liés notamment aux semi-conducteurs, à l'informatique ou aux instruments optiques de précision.

Cela pourrait bénéficier «aux pays d'Europe centrale, aux Pays baltes, à la Bulgarie et la Roumanie, qui exportent ce type de produits», indique Mme Javorcik. 

