La Suisse négocie encore
Les nouvelles taxes de Trump remplacent celles déjà existantes

Depuis le 24 février, les nouveaux droits de douane américains s'appliquent pour 150 jours, remplaçant les précédents. La Suisse négocie toujours pour alléger les 15% imposés depuis novembre par l'administration Trump.
Depuis le 24 février, les nouveaux droits de douane imposés par Donéd Trump s'appliquent pour 150 jours
Photo: KEYSTONE
Les nouveaux droits de douane américains en vigueur depuis mardi remplacent pendant 150 jours ceux déjà appliqués. Ils ne s'ajoutent pas à ceux spécifiques à chaque pays, indique le Conseil fédéral mercredi. Il éclaire ainsi les entreprises se disant dans le flou.

Le président américain Donald Trump avait annoncé ces nouvelles taxes suite à l'invalidation vendredi par la Cour suprême américaine des droits de douane imposés au reste du monde.

Le Conseil fédéral a été informé de la décision de la Cour, indique-t-il dans un communiqué. L'objectif des négociations avec les Etats-Unis reste le même. Le gouvernement débattra de l'évolution de la situation dans une prochaine séance, précise-t-il.

La Suisse continue de négocier

La Suisse négocie actuellement un accord avec les Etats-Unis pour sécuriser les 15% de droits de douane appliqués depuis novembre. Berne avait réussi à arracher cette baisse provisoire par rapport aux 39% que Donald Trump voulait lui imposer.

Les entreprises suisses se sont dit ces derniers jours dans le flou. Certaines veulent obtenir un remboursement des taxes déjà payées tandis que d'autres disent ne plus savoir quels droits de douane sont finalement appliqués. Le Parlement européen a suspendu lundi la procédure de mise en oeuvre de l'accord commercial entre Bruxelles et Washington en réaction à la décision du républicain.

