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Des médias exclus
Washington snobe la justice et bloque l'accès des journalistes

Des journalistes de CNN, MS NOW et Politico restent exclus de la Maison Blanche malgré une décision judiciaire ordonnant la restitution de leurs accréditations. Le juge a estimé que leurs droits avaient été bafoués.
Publié: 15:37 heures
Des journalistes de CNN, MS NOW et Politico restent bannis de la Maison Blanche ce jeudi.
Photo: Polaris
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AFP Agence France-Presse

Des journalistes des chaînes CNN et MS NOW et du média en ligne Politico étaient toujours interdits d'accès à la Maison Blanche jeudi malgré une décision de justice ordonnant la restitution de leurs badges d'accréditation, ont annoncé ces trois médias.

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Un juge fédéral saisi par ces trois médias contre la décision annoncée le 18 septembre par le président a conclu dans la nuit de mercredi à jeudi que les droits de leurs journalistes n'avaient pas été respectés. Il a en conséquence exigé que le gouvernement leur restitue immédiatement leurs «badges d'accréditation» jusqu'à nouvel ordre.

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