AFP Agence France-Presse
Des journalistes des chaînes CNN et MS NOW et du média en ligne Politico étaient toujours interdits d'accès à la Maison Blanche jeudi malgré une décision de justice ordonnant la restitution de leurs badges d'accréditation, ont annoncé ces trois médias.
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Un juge fédéral saisi par ces trois médias contre la décision annoncée le 18 septembre par le président a conclu dans la nuit de mercredi à jeudi que les droits de leurs journalistes n'avaient pas été respectés. Il a en conséquence exigé que le gouvernement leur restitue immédiatement leurs «badges d'accréditation» jusqu'à nouvel ordre.
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