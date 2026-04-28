Les pays du Golfe exhortent l'Iran à cesser ses «attaques flagrantes»

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a fustigé mardi les «attaques flagrantes» de l'Iran contre ses membres. Les dirigeants de la région, réunis en Arabie saoudite, demandent à Téhéran «des initiatives sérieuses pour rétablir la confiance».

Les attaques de missiles et drones iraniennes contre ses voisins du Golfe en représailles aux frappes américano- israéliennes du 28 février, ont «entraîné une forte perte de confiance entre les Etats du CCG et l'Iran», a indiqué un communiqué du secrétaire général de cette instance.

«Cela exige de l'Iran qu'il prenne des initiatives sérieuses pour rétablir cette confiance», ajoute le texte, publié après que l'Arabie saoudite a accueilli mardi des dirigeants du Golfe pour discuter de la crise déclenchée par la guerre au Moyen-Orient et des moyens d'y répondre.

Source: AFP