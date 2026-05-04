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Un mal mystérieux
L'ex-maire de New York Rudy Giuliani hospitalisé dans un état «critique»

L'ancien maire de New York Rudy Giuliani a été hospitalisé dans «un état critique mais stable», selon son porte-parole. Aucune précision n'a été donnée sur sa pathologie.
Publié: il y a 39 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
L'ancien maire de New York Rudy Giuliani est hospitalisé dans un état critique mais stable, selon son porte-parole.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien maire de New York Rudy Giuliani est hospitalisé dans «un état critique mais stable», a indiqué dimanche son porte-parole. Il n'a pas précisé la nature des problèmes de santé de l'ex-avocat de 81 ans.

«Le maire Giuliani est un battant qui a affronté chaque épreuve de sa vie avec une force inébranlable et il se bat aujourd'hui avec ce même niveau de détermination», a ajouté son porte-parole sur le réseau social X. Il n'a pas mentionné la date de son hospitalisation. Cet ancien procureur à poigne, qui s'était fait connaître en portant de rudes coups à la mafia new-yorkaise et loué pour sa gestion de l'après attentats du 11 septembre 2001, avait échoué lors de la primaire républicaine pour l'investiture présidentielle en 2008.

Mais l'ex-avocat personnel de Donald Trump était tombé en disgrâce en 2023, quand il avait été condamné à verser 148 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation sur fond d'accusation de tricherie électorale lors de l'élection présidentielle de 2020. Rudy Giuliani avait joué le rôle de fer de lance lors de la campagne pour faire invalider les résultats du scrutin présidentiel qui avait été remporté par le démocrate Joe Biden.

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