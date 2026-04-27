L'Iran soumet une nouvelle proposition aux Etats-Unis

Selon Axios, l'Iran a soumis une nouvelle proposition aux Etats-Unis visant à ouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre. Cependant, les mollahs entendent reporter les négociations nucléaires à une date ultérieure. Axios cite des responsables américains et deux sources proches du dossier dans son article.

Les négociations sont actuellement au point mort. De plus, les dirigeants iraniens sont divisés quant aux concessions nucléaires qui devraient être abordées. La nouvelle proposition semble désormais viser à contourner la question nucléaire et à accélérer la conclusion d'un accord.

Selon des sources américaines, Donald Trump tiendra une réunion d'information sur la situation en Iran ce lundi. Il semble pour l'instant que le président américain entende maintenir le blocus des exportations de pétrole iranien par voie maritime.