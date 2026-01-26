L'OTAN affirme que l'Europe ne peut pas assurer sa défense seule. Selon son chef, Mark Rutte, elle a besoin des Etats-Unis et vice-versa.

«Si quelqu'un pense que l'UE ou l'Europe peut se défendre sans les Etats-Unis, continuez de rêver»

«Si quelqu'un pense que l'UE ou l'Europe peut se défendre sans les Etats-Unis, continuez de rêver»

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte en est sûr: l'Europe ne peut se défendre sans l'aide américaine. «Et si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne, ou l'Europe dans son ensemble, peut se défendre sans les Etats-Unis, continuez de rêver. Vous ne le pouvez pas. Nous ne le pouvons pas, nous avons besoin les uns des autres», a-t-il martelé devant les eurodéputés à Bruxelles ce lundi.

Mark Rutte a expliqué que si les Européens voulaient vraiment construire une nouvelle alliance défensive, sans les Etats-Unis, alors il leur en coûterait, non pas 5% mais 10% de leur Produit intérieur brut (PIB), avec également la nécessité de construire une capacité de dissuasion nucléaire en propre. «Cela coûte des milliards et des milliards d'euros. Et dans ce scénario, vous perdriez le garant ultime de notre liberté, à savoir le parapluie nucléaire américain. Donc, bonne chance!», a-t-il lancé aux parlementaires européens, lors d'une séance de questions-réponses.

Augmenter le PIB pour la défense

Les 32 pays de l'Otan se sont engagés à consacrer au moins 5% de leur PIB d'ici 2035 à leurs dépenses de sécurité, dont 3,5% à des dépenses strictement militaires. L'effort est déjà considérable pour nombre d'entre eux qui ont à peine atteint fin 2025 les 2% de leur PIB, conformément à un engagement pris dix ans auparavant.

Le président américain Donald Trump, et son secrétaire à la Défense Pete Hegseth, ont prévenu à maintes reprises les Alliés européens qu'ils devraient désormais compter davantage sur leurs propres forces pour assurer leur sécurité. Ceux-ci cherchent depuis à renforcer le pilier européen au sein de l'Otan, en développant notamment leur propre industrie de défense.

La France favorable à s'autonomiser

La France est l'un des pays les plus favorables à cette «autonomie stratégique» en Europe, mais d'autres pays, notamment ceux proches géographiquement de la Russie, se montrent plus prudents en raison, entre autres, de leur forte dépendance aux systèmes d'armement américains.

Mark Rutte a répété avoir souligné auprès de Donald Trump le prix payé en Afghanistan par les alliés des Etats-Unis au sein de l'Otan, après que le président américain a provoqué l'indignation en relativisant leur contribution. «Pour deux soldats américains qui ont payé le prix ultime, un soldat d'un (pays) allié ou d'un pays partenaire, n'est pas rentré chez lui», a-t-il dit. «Je sais que l'Amérique apprécie grandement tous ces efforts», a ajouté le secrétaire général de l'Alliance atlantique.