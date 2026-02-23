Les nouveaux droits de douane de 10% voulus par Trump entrent en vigueur

Annoncés dans la foulée du camouflet infligé vendredi par la Cour suprême, les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% voulus par le président américain Donald Trump, sont entrés en vigueur mardi.

Cette nouvelle surtaxe, dont le décret avait été signé dès vendredi, vise à remplacer les droits de douane indiscriminés existants jusqu'ici ainsi que ceux prévus par les différents accords commerciaux signés depuis avec la plupart des gros partenaires du pays.

Ils ne remplacent en revanche pas les droits de douane dits sectoriels, allant de 10% à 50% sur un certain nombre de secteurs d'activités, tels que le cuivre, l'automobile ou le bois de construction, qui n'étaient pas concernés par la décision de la haute juridiction d'invalider une bonne partie des surtaxes imposées par le dirigeant républicain.

Source: AFP