Un juge de l'Utah a décidé mardi que Tyler Robinson, 23 ans, serait jugé pour le meurtre de Charlie Kirk, tué d'une balle dans le cou en septembre 2025. Le suspect, qui risque la peine de mort, a plaidé non coupable.

AFP Agence France-Presse

Un juge de l'Utah a statué mardi que l'homme suspecté d'avoir assassiné Charlie Kirk serait jugé, estimant que l'accusation disposait de suffisamment de preuves contre lui. Tyler Robinson, 23 ans, risque la peine de mort pour avoir tué Charlie Kirk d'une balle dans le cou, lors d'un rassemblement sur un campus universitaire en septembre 2025.

«Au vu du dossier ainsi que des mémoires déposés par les parties, il est par la présente ordonné que le prévenu, Tyler James Robinson, soit renvoyé en procès», a déclaré le juge Tony Graf à l'audience. Cette décision fait suite à une audience préliminaire au cours de laquelle les deux parties ont présenté leurs arguments concernant la tenue d'un tel procès.

Un séisme politique

L'accusation a notamment avancé des messages dans lesquels le suspect avouait le meurtre à des amis. La défense s'est elle essentiellement attachée à jeter le doute sur la validité de l'expertise ADN liant le jeune homme à l'arme du crime.

Après la décision du juge, Tyler Robinson a plaidé non coupable des charges qui pèsent contre lui, ont rapporté plusieurs médias américains. «La décision rendue aujourd'hui, qui intervient près d'un an après que Charlie nous a été enlevé, constitue une étape importante dans la quête de notre famille pour lui rendre justice», a réagi de son côté Erika Kirk, veuve de l'influenceur, sur X.

Le meurtre de Charlie Kirk a provoqué un séisme politique, car l'influenceur de 31 ans était à la tête de la plus grande organisation de jeunesse de la droite américaine, Turning Point, qu'il avait entièrement mise au service de Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle. Personnalité controversée aux Etats-Unis, Charlie Kirk était un chrétien nationaliste, qui se posait en farouche défenseur de la famille traditionnelle et était très critique de la communauté LGBTQIA+ et des personnes transgenres.