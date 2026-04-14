L'homme suspecté d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman à San Francisco voulait le tuer selon les autorités. Il portait un manifeste anti-IA et avait visé aussi les bureaux d'OpenAI, sans faire de blessés.

L'homme suspecté d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman voulait bel et bien le tuer

L'homme suspecté d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman voulait bel et bien le tuer

AFP Agence France-Presse

L'homme suspecté d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la maison à San Francisco de Sam Altman, patron du géant de l'intelligence artificielle OpenAI, cherchait à le tuer et avait un manifeste anti-IA sur lui, ont affirmé les autorités américaines lundi. Ce vendredi, la luxueuse maison californienne de Sam Altman avait été touchée par un jet de cocktail Molotov, avait alors annoncé l'entreprise à l'origine de ChatGPT, ajoutant que ses bureaux avaient également été menacés. Aucun blessé n'avait été à déplorer.

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Le suspect arrêté dans la foulée est un Texan de 20 ans, Daniel Moreno-Gama, ont dévoilé les autorités américaines lundi. Il a été inculpé de tentative de destruction de biens à l'aide d'explosifs et de détention d'une arme non enregistrée, selon la même source. Selon un communiqué du ministère de la Justice retraçant les faits, après avoir lancé son cocktail Molotov, l'homme s'est enfui à pied de la maison de Sam Altman jusqu'au siège d'OpenAI à l'autre bout de la ville, où il a tenté de briser les portes vitrées avec une chaise.

«Ton dernier avertissement»

Lorsque la police est arrivée sur place, il était alors en possession d'un bidon de kérosène, d'un briquet et d'un document où il était inscrit «Ton dernier avertissement». Ce texte «prônait la lutte contre l'IA et encourageait le meurtre et d'autres crimes» contre les patrons et investisseurs d'entreprises dans le secteur de l'intelligence artificielle, relève le ministère.

Selon les autorités, il était également inscrit qu'il avait tenté de tuer Sam Altman, ajoutant: «Si par miracle tu survis, je prendrai cela comme un signe divin de te racheter». Dans un rare billet sur son blog personnel peu après l'incident, Sam Altman avait appelé à une «désescalade de la rhétorique et des méthodes», dans une allusion apparente aux critiques contre l'industrie de l'intelligence artificielle, qui suscite de vives inquiétudes.

La propriété de Sam Altman, dont la fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars par le magazine Forbes, est située dans le quartier très huppé de Russian Hill, l'un des secteurs les plus prisés de San Francisco, capitale mondiale de la tech. Fondé en 2015 par Sam Altman, OpenAI a été propulsé par le succès mondial de ChatGPT. L'entreprise est désormais valorisé à plus de 852 milliards de dollars.