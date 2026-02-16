De nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains attendus à Genève

Des négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, après deux récentes rencontres organisées aux Emirats arabes unis qui n'ont pas débouché sur des avancées décisives.

Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois. La possibilité de concessions territoriales par Kiev, en échange de garanties de sécurité occidentales, est au cœur des discussions.

Les négociations buttent en particulier sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce à quoi Kiev se refuse.

Donald Trump, à l'origine de ces tractations, fait pression pour obtenir un dénouement diplomatique de ce conflit déclenché par l'invasion massive russe de l'Ukraine, en février 2022.

Source: AFP