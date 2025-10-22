DE
FR

Revanche sur les enquêtes menées contre lui
Donald Trump réclame 230 millions... à son propre gouvernement

Donald Trump affirme que le ministère de la Justice «lui doit probablement beaucoup d’argent», alors que ses avocats réclameraient 230 millions de dollars pour les enquêtes fédérales menées avant sa réélection.
Publié: 06:12 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
Trump affirme que la Justice américaine lui «doit beaucoup d’argent», ses avocats réclamant 230 millions de dollars.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a estimé mardi que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent», après la parution dans la presse d'un article selon lequel il chercherait à obtenir des millions de dollars de dédommagement pour des enquêtes passées.

Le «New York Times» affirme que les avocats du président américain réclament environ 230 millions de dollars au ministère en compensation de procédures fédérales lancées à son encontre avant son élection pour un second mandat.

«Cette décision devra passer par mon bureau. Et c'est très étrange de prendre une décision où je me rétribue moi-même», a déclaré le locataire de la Maison Blanche à des journalistes qui l'interrogeaient à propos de ces informations, dans le Bureau ovale. «Mais j'ai été profondément atteint», a-t-il ajouté.

Pour avoir contesté l'élection de 2020

Le milliardaire républicain a fait l'objet, après son premier mandat (2017-2021), d'enquêtes fédérales pour tentatives illicites d'inverser les résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden, et pour rétention de documents classifiés. Ces enquêtes ont été abandonnées lorsqu'il a été réélu l'an dernier.

A lire aussi
Aux Etats-Unis, l'heure de la révolution anti-Trump a sonné
Manifestations géantes
Aux Etats-Unis, l'heure de la révolution anti-Trump a sonné
Un ex-élu républicain condamné voit sa peine commuée par Trump
Délits financiers
Trump fait sortir de prison un ex-élu républicain condamné

Donald Trump a estimé à ce titre que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent». «Si je reçois de l'argent de notre pays, je ferai quelque chose de bien avec, comme le donner à des associations ou à la Maison Blanche», a-t-il affirmé.

Depuis son retour à la Maison Blanche, le républicain a lancé une série de procédures judiciaires visant des médias et d'autres organisations qu'il accuse d'être de parti pris contre lui, remportant parfois d'énormes sommes d'argent.

Il a indiqué qu'«il se pourrait» que son équipe juridique ait déposé une demande de dédommagement auprès du ministère de la Justice, mais a assuré qu'il «ne connaissait même pas les chiffres» et qu'il «n'en parlait même pas avec eux»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus