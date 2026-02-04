DE
FR

L'ICE pointée du doigt
Les Etats-Unis sont sur la voie de l'«autoritarisme», prévient Human Rights Watch

Human Rights Watch accuse Trump d'entraîner les Etats-Unis vers un régime autoritaire. Elle dénonce de graves violations des droits humains, notamment à travers les raids de l'ICE.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/2
«L'ordre international fondé sur des règles est en train de s'effondrer», estime l'ONG Human Rights Watch.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Human Rights Watch a averti mercredi que le président américain Donald Trump était en train de transformer les Etats-Unis en un Etat autoritaire. «L'ordre international fondé sur des règles est en train de s'effondrer», estime l'ONG. Dans son rapport annuel, l'organisation de défense des droits fondamentaux (HRW), établie à New York, a estimé que le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche avait intensifié une «spirale descendante» en matière de droits fondamentaux, déjà sous pression de la part de la Russie et de la Chine. 

Aux Etats-Unis, HRW juge que Donald Trump a fait preuve d'un «mépris flagrant pour les droits humains et a commis des violations flagrantes». Dans des descriptions consacrées aux Etats-Unis qui auraient été impensables dans les rapports annuels précédents, le groupe a par exemple mis en avant le déploiement d'agents masqués et armés de la police fédérale de l'immigration (ICE), qui ont mené «des centaines de raids inutilement violents et abusifs» notamment à Minneapolis. 

Coupables de disparitions forcées

«La désignation de boucs émissaires sur une base raciale ou ethnique par l'administration [...] les actes de représailles répétés contre des ennemis politiques présumés, ainsi que les tentatives pour étendre les pouvoirs coercitifs de l'exécutif et neutraliser les freins et contrepoids démocratiques, soulignent un glissement assumé vers l'autoritarisme aux Etats-Unis», souligne le rapport. Human Rights Watch répète aussi ses conclusions selon lesquelles les Etats-Unis se sont rendus coupables de disparitions forcées – un crime au regard du droit international – en envoyant 252 migrants vénézuéliens dans une prison de haute sécurité au Salvador.

Pour l'organisation, la démocratie a reculé au niveau de 1985, quand l'Union soviétique existait encore. «La Russie et la Chine sont moins libres aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il en va de même pour les Etats-Unis», dit le rapport.

«Avec la première année [du deuxième mandat] de Trump au pouvoir, l'histoire s'accélère dans le mauvais sens: tous les acquis, les progrès qui ont été réalisés de haute lutte pendant les dernières décennies sont aujourd'hui menacés», s'alarme Philippe Bolopion, directeur exécutif de HRW, dans un entretien avec l'AFP.

Pour HRW, la réponse doit venir d'"une alliance nouvelle, une alliance stratégique» de «puissances moyennes», réunies autour d'un «noyau commun de valeurs» démocratiques et de respect du droit international, comme le Canada, les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Corée du Sud, ou encore l'Australie.

