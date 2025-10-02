Le président américain Trump bloque des projets d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars à New York. Sont concernés un tunnel ferroviaire et l'extension du métro. Outrés, les démocrates accusent Trump de vouloir se venger.

Le président américain Donald Trump profiterait-il du shutdown pour régler ses comptes avec New York? Des fonds fédéraux pour d'importants projets d'infrastructure d'un montant total d'environ 18 milliards de dollars (un peu plus de 14 milliards de francs) sont pour l'instant retenus, a déclaré le chef du Bureau du budget américain, Russell Vought, sur la plateforme X. Depuis 2002, New York est gouverné par les démocrates.

Un tunnel ferroviaire en construction entre New York et l'Etat du New Jersey ainsi que l'extension d'une ligne de métro à Manhattan seraient concernés. Russell Vought a en outre annoncé l'annulation de projets de protection du climat, qui se chiffrent en milliards, dans plusieurs Etats fédéraux gouvernés principalement par des démocrates.

Vacances forcées pour de nombreux employés

Le ministère américain des transports a précisé, en ce qui concerne New York, que dans un premier temps, un versement de 300 millions de dollars pour l'extension du métro serait stoppé. Au total, tous les fonds fédéraux destinés aux deux grands projets seront réexaminés

Mais en raison du shutdown, l'examen pourrait durer plus longtemps, a-t-on ajouté. Pour rappel, depuis mercredi, une partie du gouvernement américain est paralysée parce que les républicains et les démocrates ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un budget de transition. Dans la pratique, cela signifie que de nombreuses agences fédérales réduisent fortement leur travail et ne peuvent effectuer que les tâches urgentes et nécessaires. De nombreux collaborateurs du ministère sont actuellement au chômage technique.

Les démocrates parlent d'esprit de vengeance

Avec ces coupes budgétaires, Donald Trump serait-il en train de se venger sur l'état de New York? Ce n'est pas impossible car les deux principaux adversaires des républicains au Congrès sont originaires de cet Etat: le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et son collègue de parti à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Les deux chefs de parti n'hésitent pas à parler de vengeance. «Il ne touche pas que les démocrates, mais des millions d'ouvriers, le personnel soignant, les enseignants ou les policiers. Ces projets ne sont pas des objets de prestige politique, mais des artères vitales pour la région et importants pour l'ensemble de l'économie américaine», ont-ils déclaré.

Le système de transport en commun de New York est en effet l'un des plus importants au monde. En 2024, la Metropolitan Transport Authority (MTA) a recensé près de 1,2 milliard de trajets en métro et environ 410 millions de voyages en bus.