Dix skieurs disparus dans une avalanche en Californie

Une avalanche a emporté un groupe de skieurs en Californie mardi. Dix personnes sont portées disparues et une vaste opération de secours est en cours dans la Sierra Nevada.

AFP Agence France-Presse

Une vaste opération de secours a été lancée en Californie pour rechercher dix skieurs portés disparus après une avalanche survenue mardi, ont annoncé les autorités locales. L'éboulement de neige s'est produit dans la matinée à Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada dans le nord de l'Etat, balayé par une tempête ces derniers jours. Un groupe de 16 skieurs, dont quatre guides, a été pris dans l'avalanche alors qu'ils faisaient du hors-piste, selon le bureau du shérif du comté de Nevada.

«Au moins six skieurs ont survécu à l'avalanche et se trouvent toujours sur le site, en attente de secours, tandis que les dix autres étaient portés disparus», a-t-il détaillé dans un communiqué. «Les opérations de sauvetage se poursuivent actuellement avec 46 intervenants de première urgence. Les conditions météo restent extrêmement dangereuses», ont précisé les services du shérif.

Une alerte avalanche était en vigueur pour prévenir les skieurs du risque élevé mardi. Elle est valable jusqu'à mercredi soir. La Californie est frappée depuis dimanche par une tempête, qui a provoqué de fortes pluies à Los Angeles au sud, et d'importantes chutes de neige dans les montagnes du nord de l'Etat.