Deux députés américains démissionnent face à une possible expulsion rare à la Chambre. Ces départs concernent des élus républicains et démocrates liés à des affaires individuelles selon le Congrès.

AFP Agence France-Presse

Deux députés américains ont annoncé lundi qu'ils allaient démissionner de leur mandat à la Chambre des représentants, cédant face à la pression d'une possible expulsion qui plane toujours sur deux autres, une vague de départs précipités très rare au Congrès américain. Ces démissions ou menaces d'expulsion concernent des élus des deux bords de la Chambre, républicains et démocrates, et concernent à chaque fois des affaires individuelles.

Le démocrate Eric Swalwell, élu de Californie, a démissionné le premier lundi, face à des accusations de viol et comportements inappropriés envers des collaboratrices soulevées par la presse américaine. Il avait déjà annoncé dimanche soir la suspension de sa campagne pour prendre la place du gouverneur Gavin Newsom.

«Je me défendrai contre les allégations graves et mensongères contre moi. Cependant, je dois prendre la responsabilité et assumer les erreurs que j'ai commises», a-t-il déclaré dans un communiqué. Un second député, Tony Gonzales, républicain du Texas, a lui aussi annoncé lundi sa démission face à une pression qui venait aussi de son propre camp. Il a récemment admis avoir eu une relation extraconjugale avec une collaboratrice qui a ensuite mis fin à ses jours.

«Gonzales et Swalwell ont exploité les idéaux et le sens du service public de leurs collaboratrices comme une faiblesse. (...) Au lieu d'être traitées avec respect, elles ont été victimes d'abus», avait écrit la démocrate du Nouveau-Mexique Teresa Leger Fernandez avant leurs démissions.

Procédures d'exclusion

Deux parlementaires de Floride, la démocrate Sheila Cherfilus-McCormick, soupçonnée de malversations dans le financement de sa campagne, et le républicain Cory Mills, pour des accusations d'abus sexuels et de violence intrafamiliale ainsi que des infractions en matière de financement de campagne et de cadeaux, sont également concernés par des procédures d'exclusion qui pourraient commencer cette semaine.

L'exclusion d'un membre de la Chambre des représentants requiert une majorité des deux tiers. Seulement six parlementaires ont été exclus au cours des 237 ans d'histoire de la chambre basse américaine.

La majorité républicaine à la Chambre des représentants est déjà extrêmement fine. Le départ de ces députés va provoquer des élections partielles qui pourraient la fragiliser encore davantage. Le calendrier de ces élections législatives partielles est décidé par les Etats.