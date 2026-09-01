Deux corps ont été retrouvés après la crue éclair qui a frappé le Grand Canyon samedi. Les recherches se poursuivent pour retrouver une quinzaine de personnes portées disparues, tandis que de nouveaux orages menacent les opérations de secours.

AFP Agence France-Presse

«Deux corps ont été retrouvés» et «les opérations de recherche se poursuivent» après la crue éclair survenue au cours du week-end dans le Grand Canyon, un des sites touristiques les plus prisés de l'Ouest américain, ont indiqué lundi les autorités du parc national.

Mais «les prévisions météo pourraient affecter le déroulement et le rythme des opérations» de secours, ont-elles prévenu sur le réseau social X, orages et fortes pluies étant encore à craindre. Le parc national, qui attire des millions de touristes venus du monde entier chaque année, avait fait état dimanche d'au moins un mort et d'une quinzaine de personnes recherchées.

Une conférence de presse des autorités locales et de responsables du parc est attendue lundi soir à 18h00 heure locale (01h00 GMT mardi). Le parc national se disait la veille en quête d'"informations concernant une quinzaine de personnes qui pourraient être portées disparues ou dont on est sans nouvelles» et avait identifié une première victime comme «un homme de 46 ans», retrouvé «le long du fleuve Colorado, près de Crystal Rapids». Un médecin légiste a été dépêché sur les lieux, avait-il seulement ajouté.

Le service des parcs nationaux (NPS) et les services météo américains ont mis en garde contre le risque d'une répétition de ce phénomène météo, du fait des orages et des pluies importantes qui menacent encore lundi. Ils pourraient entraîner «d'autres crues éclair, des coulées de débris, des chutes de pierres», écrit le NPS. La menace porte sur «les ruisseaux, les lits de cours d'eau habituellement secs, les trous d'eau et les zones récemment incendiées», précise l'agence météorologique nationale (NWS) dans son bulletin de la nuit.

Torrent d'eau boueuse

Elle évoque un risque de «courants déchaînés et mortels» dans les canyons latéraux et étroits. «Les passages à gué pourront être inondés», ajoute-t-elle.

Dans l'après-midi de lundi, le célèbre et majestueux canyon apparaissait tantôt largement enveloppé de nuages, tantôt sous un ciel sombre et chargé, selon des photos et des images tournées par l'AFP. Les inondations éclair ont touché samedi le Bright Angel Canyon et la zone de Phantom Ranch, un hôtel situé dans le bas du Grand Canyon, entraînant l'évacuation de dizaines de personnes et endommageant l'unique conduite d'eau alimentant le parc.

«Environ 40%» de cette canalisation «a été endommagée ou détruite», selon de premières constatations du parc national rapportées lundi, et des restrictions d'eau devaient être imposées à partir de la mi-journée aux visiteurs dans sa zone la plus fréquentée. Des vidéos tournées dans le week-end par des randonneurs montrent un torrent d'eau boueuse déferlant dans un grondement sourd le long d'un sentier et sous des passerelles, ainsi que des troncs d'arbres et d'autres débris charriés par des rivières en crue.

Les crues éclair sont fréquentes dans le nord de l'Arizona, où les terres arides absorbent très mal la pluie. Elles interviennent en pleine sécheresse record dans le sud-ouest des Etats-Unis. Le Grand Canyon, considéré comme l'une des plus grandes merveilles naturelles de la planète, est le résultat de l'érosion de couches de grès rouge et d'autres roches par le fleuve Colorado durant des millions d'années. Plus de 4,4 millions de touristes ont visité le site en 2025, selon les chiffres du service des parcs nationaux.