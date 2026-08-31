Une quinzaine de personnes sont recherchées après une crue soudaine au Grand Canyon, qui a détruit plusieurs passerelles et piégé des randonneurs. De nouveaux orages pourraient provoquer d'autres crues. Voici ce que l'on sait à ce stade.

AFP Agence France-Presse

Une quinzaine de personnes sont recherchées dimanche après la survenue la veille d'une crue soudaine dans le célèbre parc du Grand Canyon, dans l'Ouest des Etats-Unis, a annoncé le parc. Le Service des parcs nationaux américains (NPS) «demande au public de fournir des informations concernant une quinzaine de personnes qui pourraient être portées disparues ou dont on est sans nouvelles à la suite d'une crue subite importante», indique dimanche soir le parc sur son site.

Cet épisode s'est produit à partir d'environ 14H30 samedi, avaient indiqué dans un précédent message les autorités du parc situé dans l'Arizona. Cette crue soudaine a frappé le Bright Angel Canyon et le secteur du Phantom Ranch, un hôtel situé dans le bas du canyon, à proximité du fleuve Colorado.

Elle «a entraîné des impacts importants sur les infrastructures dans tout le Bright Angel Canyon. Presque toutes les passerelles piétonnes franchissant le Bright Angel Creek ont été détruites, supprimant l'accès des randonneurs d'un côté à l'autre du cours d'eau», a fait savoir le parc.

Ses agents travaillaient dimanche de concert avec les autorités de l'Arizona pour évacuer les personnes piégées dans le canyon et localiser d'éventuels disparus. «D'autres orages et de fortes précipitations sont possibles aujourd'hui et lundi, ce qui pourrait provoquer de nouvelles crues soudaines», a averti le NPS.