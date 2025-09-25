DE
Uranium hautement enrichi
La Corée du Nord a de quoi produire près de 50 bombes atomiques

Le renseignement sud-coréen estime que la Corée du Nord possède jusqu'à deux tonnes d'uranium hautement enrichi, selon le ministère de l'Unification. Une situation qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale
Publié: 08:03 heures
|
Dernière mise à jour: 08:14 heures
Écouter
La Corée du Nord a effectué son premier essai nucléaire en 2006.
Photo: AFP
ATS Agence télégraphique suisse

Le renseignement sud-coréen estime que la Corée du Nord détient jusqu'à deux tonnes d'uranium hautement enrichi, a indiqué le ministère de l'Unification sud-coréen jeudi. «Les agences de renseignement estiment les stocks d'uranium hautement enrichi de Pyongyang à jusqu'à 2000 kilogrammes», a déclaré Chung Dong-young, le ministre de l'Unification, soulignant qu'il est enrichi «à plus de 90%». Une telle quantité permet en théorie de faire plus d'une quarantaine de bombes selon les références de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Enrichi à un faible niveau (entre 3% à 5%), l'uranium sert à alimenter les centrales nucléaires civiles pour la production d'électricité. A un taux très élevé (90%), on parle d'un «uranium de qualité militaire» qui peut servir à fabriquer la bombe A, communément appelée bombe atomique. A condition toutefois de disposer d'une masse critique suffisante pour déclencher la réaction en chaîne qui provoquera l'explosion.

«
Mettre fin au développement nucléaire de la Corée du Nord est urgent
Chung Dong-young, ministre de l'Unification
»

Selon la définition de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), il faut environ 42 kg d'uranium enrichi. Pyongyang disposerait donc d'un stock permettant en théorie de faire près d'une cinquantaine de bombes. A titre de comparaison, l'Iran disposait avant la guerre avec Israël en juin d'un stock estimé à 400 kg d'uranium hautement enrichi (à 60%) dont le sort demeure inconnu depuis les frappes.

«A cette heure précise, les centrifugeuses d'uranium de la Corée du Nord fonctionnent sur quatre sites,» s'est alarmé le ministre sud-coréen devant des journalistes. «Mettre fin au développement nucléaire de la Corée du Nord est urgent» a soutenu encore M. Chung qui estime que la seule solution réside dans un sommet entre Pyongyang et Washington et déplore l'inefficacité des sanctions internationales.

Ouvert à des discussions

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a souligné cette semaine qu'il serait ouvert à des discussions avec les Etats-Unis, à condition qu'il puisse maintenir son arsenal nucléaire. On sait de long date que le Nord détient une quantité «significative» d'uranium hautement enrichi, matériel indispensable pour produire des ogives nucléaires, selon le ministère sud-coréen de la Défense.

La Corée du Nord a effectué son premier essai nucléaire en 2006 et est soumise à une série de sanctions des Nations Unies pour son programme nucléaire. Le pays n'a jamais divulgué publiquement les détails de son installation d'enrichissement d'uranium avant septembre dernier. Il exploite plusieurs installations d'enrichissement d'uranium, selon l'agence de renseignement sud-coréenne, notamment sur le site nucléaire de Yongbyon, que Pyongyang aurait prétendument démantelé après des négociations, puis réactivé en 2021.

