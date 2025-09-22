Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Publié: il y a 7 minutes

Le leader nord-coréen Kim Jong Un ouvre la porte à des discussions avec Washington, sous conditions. Il demande l'abandon de l'exigence de dénucléarisation, tout en rappelant ses 'bons souvenirs' avec le président Trump.

Kim ouvert à un dialogue avec Washington… sous conditions

Kim ouvert à un dialogue avec Washington… sous conditions

Il garde de «bons souvenirs» de Trump

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est déclaré ouvert à reprendre contact avec les Etats-Unis sous certaines conditions. Photo: KCNA

ATS Agence télégraphique suisse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est déclaré ouvert à reprendre contact avec les Etats-Unis si ces derniers renoncent à exiger que Pyongyang abandonne son programme d'armes nucléaires, rapportent lundi les médias officiels nord-coréens.

«Si les Etats-Unis abandonnent leur obsession délirante pour la dénucléarisation et, en reconnaissant la réalité, souhaitent véritablement coexister pacifiquement avec nous, alors il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas nous asseoir en face d'eux», a déclaré M. Kim, selon l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA). «Je garde personnellement de bons souvenirs de l'actuel président américain, Donald Trump», a-t-il dit.

La Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires entre 2006 et 2017 et a poursuivi depuis le développement de son arsenal malgré de lourdes sanctions internationales.