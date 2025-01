Selon l'Ukraine, un hélicoptère russe a été abattu au-dessus de la mer Noire, près de la Crimée. Un drone Magura et un missile soviétique auraient été utilisés à cet effet.

1/4 C'est à partir d'un tel drone aquatique que le missile soviétique aurait été tiré. Photo: IMAGO/Avalon.red

Denis Molnar

Pour la première fois, un drone aquatique de l'armée ukrainienne aurait abattu un hélicoptère de combat russe. Une vidéo, diffusée par le service militaire ukrainien, montrerait l’attaque réussie contre la cible ennemie. Le projectile utilisé, une R-73 soviétique, initialement conçue comme missile air-air, a été monté sur un drone Magura V5 et tiré depuis l’eau.

Les images, que l'on suppose capturées au point le plus occidental de la Crimée, montrent l’hélicoptère tirant sur le drone mais manquant sa cible. La séquence se termine par l’impact du missile sur l’hélicoptère, tandis qu’un deuxième appareil aurait été endommagé.

En août dernier, l'Ukraine avait déjà annoncé avoir abattu un hélicoptère de combat russe. A l'époque, ce n'était toutefois pas depuis l'eau, mais depuis les airs à l'aide d'un drone bon marché.

Bateau de guerre coulé en mer Noire

Des Maguras (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) chargés d'explosifs auraient déjà été utilisés début 2024. Et ce, lorsque l'Ukraine a annoncé avoir coulé un navire de guerre russe en mer Noire. Six drones auraient alors été nécessaires pour détruire l'«Ivanovets», long de 56 mètres.

Le drone mesure environ six mètres de long, mais à peine 50 centimètres dépassent de l'eau. «Cette taille le rend difficile à contrôler lorsque la mer est agitée. Mais elle rend aussi beaucoup plus difficile pour l'ennemi de nous atteindre», a expliqué un pilote de drone. Le super drone pèse entre 250 et 300 kilos. Un exemplaire devrait coûter environ 234'000 francs suisses à la fabrication.