Washington pourrait bannir les drones chinois et russes du marché américain. Cette mesure vise à protéger les données sensibles et la sécurité nationale, selon le département du Commerce.

Washington envisage d'interdire les drones provenant de Chine et Russie

Washington envisage d'interdire les drones provenant de Chine et Russie

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a lancé jeudi une consultation publique qui pourrait mener à l'interdiction de la vente de drones commerciaux ou de pièces détachées provenant notamment de Chine ou de Russie, justifiant cette possibilité par les risques existants pour la sécurité nationale.

Crainte des «adversaires étrangers»

La consultation publique, qui doit s'achever le 4 mars, doit permettre de renforcer les règles en terme d'approvisionnement afin d'éviter que des pièces ou appareils provenant «d'adversaires étrangers», citant explicitement la Chine et la Russie.

Selon le département du Commerce, qui est en charge de la consultation, ces appareils «peuvent donner à nos adversaires la possibilité de les contrôler à distance et les utiliser, avec un risque pour des données sensibles américaines».

«La sécurisation de la chaîne d'approvisionnement en drones est essentielle au maintien de notre sécurité nationale. Cette enquête est un pas important dans la protection des Etats-Unis face aux risques que représentent des entités étrangères», a déclaré dans un communiqué la secrétaire au Commerce sortante, Gina Raimondo.

Une polémique a enflé durant les dernières semaines de 2024 autour de la multiplication de signalements de drones ou d'appareils volants non identifiés par des habitants des régions de New York ou du New Jersey, sur laquelle les autorités nationales sont accusées de ne pas fournir de réponse suffisante.

Des vidéos de lumières dans le ciel circulent sur les réseaux sociaux et certains élus républicains ont évoqué, sans les étayer, des menaces venues d'Etats étrangers.

Plus d'un million de drones sur le territoire

Selon le gouvernement américain, plus d'un million de drones opèrent de manière légale dans le pays, que ce soit pour les loisirs, des activités économiques ou des opérations de maintien de l'ordre.

Le principal fabricant de drones grands publics dans le monde, le chinois DJI, est depuis plusieurs années dans le collimateur de Washington, lui reprochant d'avoir fourni des produits pour la surveillance des minorités ethniques en Chine, en particulier les Ouïghours, ainsi que dans la guerre en Ukraine, où ses appareils sont utilisés par les deux camps.

L'entreprise est depuis 2022 sur la liste américaine des entreprises chinoises liées à l'armée, et qui font dès lors l'objet de restrictions dans l'accès aux technologies américaines.

Cette potentielle interdiction d'accès des drones chinois au marché américain intervient alors que Washington a d'ores et déjà imposé des restrictions en terme d'équipement de fabrication de semi-conducteurs de dernière génération vers la Chine ainsi que de la vente de véhicules électriques ou de pièces détachés intégrant des technologies chinoises sur le territoire américain.