Kiev et Moscou confirment la fin du transit de gaz russe via l'Ukraine

L'Ukraine se félicite pour cette annonce, l'UE se retrouve sous pression. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Kiev et Moscou ont confirmé dans deux communiqués séparés que les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine avaient définitivement cessé mercredi matin, après l'expiration d'un contrat quinquennal signé entre les deux parties fin 2019. «Nous avons arrêté le transit du gaz russe, c'est un événement historique. La Russie perd des marchés, elle va subir des pertes financières», s'est félicité le ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko, cité par ses services. «Depuis 8h00 (05h00 GMT), le gaz russe n'a pas été fourni pour le transit à travers l'Ukraine», a indiqué de son côté Gazprom, le géant gazier russe.

«En raison du refus répété et explicite de la partie ukrainienne de prolonger cet accord, Gazprom a été privé de la possibilité technique et juridique de fournir du gaz pour le transit à travers l'Ukraine à partir du 1er janvier», a déploré l'entreprise étatique russe. D'après le ministre ukrainien Guerman Galouchtchenko, "l'Ukraine a informé ses partenaires internationaux" de l'arrêt, prévu depuis plusieurs mois. Ces dernières semaines, la Hongrie et la Slovaquie se sont plaintes de voir le robinet coupé le 31 décembre, sans réelles alternatives immédiates crédibles.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico, resté proche de Vladimir Poutine et dont le pays est très dépendant de l'approvisionnement en gaz russe, s'était rendu à Moscou le 22 décembre pour tenter de trouver une solution dans l'urgence. Ce déplacement surprise avait provoqué la colère de Volodymyr Zelensky, qui a accusé M. Fico de vouloir "aider Poutine".

L'UE ne pourra plus compter que sur le TurkStream

En outre, le géant russe Gazprom doit cesser de livrer du gaz à la Moldavie également à compter de mercredi, dans le contexte d'un différent financier avec cette ex-république soviétique qui vient de réélire une présidente pro-européenne. Le contrat permettant l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe via l'Ukraine, signé entre Kiev et Moscou en 2019, était jusque-là resté en vigueur malgré la guerre, profitant financièrement aux deux camps.

Avec la fin du transit via l'Ukraine et plus de deux ans après le sabotage des tubes Nord Stream en mer Baltique, l'Europe ne sera désormais plus approvisionnée en gaz russe que par le gazoduc TurkStream, et son prolongement Balkan Stream. Elle importe par ailleurs du GNL russe par méthaniers. Le transit de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine représentait en 2023 14,65 milliards de mètres cubes, selon des chiffres officiels.