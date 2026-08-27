En visite à Moscou mardi, le chef de la CIA, John Ratcliffe, a mis en garde la Russie contre des actions hostiles envers l’OTAN. Il a aussi averti l’Iran sur le détroit d’Ormuz.

Le patron de la CIA s'est rendu à Moscou pour calmer les tensions avec l'OTAN

Le patron de la CIA s'est rendu à Moscou pour calmer les tensions avec l'OTAN

AFP Agence France-Presse

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu mardi à Moscou pour mettre en garde la Russie contre toute attaque visant l'OTAN, ont annoncé plusieurs médias américains mercredi.

Durant cette visite inhabituelle, John Ratcliffe a aussi évoqué la guerre en Iran, menaçant de sanctions supplémentaires si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert, ont rapporté CBS et le «Wall Street Journal», citant plusieurs sources proches du dossier.

La Maison Blanche n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP sur le sujet. Le dernier voyage connu d'un directeur de la CIA en Russie remontait à novembre 2021, avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022.