L'Australie punit le salut nazi d'un an de prison

L'Australie adopte une loi anti-haine avec des peines de prison, notamment un an pour le salut nazi. Cette législation, soutenue par le gouvernement et l'opposition, fait suite à une série d'attaques antisémites dans le pays.

L'Australie adopte une législation anti-haine qui vise notamment à punir d'une peine d'emprisonnement les saluts nazis. Photo: keystone-sda.ch

Les députés australiens ont adopté jeudi une législation anti-haine imposant des peines de prison pour toute une série d'infractions, dont un an d'emprisonnement pour le salut nazi. La loi a été adoptée avec le soutien du gouvernement travailliste de centre-gauche et de l'opposition conservatrice à la suite d'une série d'attaques antisémites.

La police australienne a annoncé la semaine dernière avoir ouvert une enquête après la découverte d'explosifs dans une caravane à la périphérie de Sydney ainsi que des menaces écrites visant des entités juives.

Arrestation, inculpation, prison

Des vandales ont incendié récemment une garderie de Sydney, lancé des bombes incendiaires dans une synagogue de Melbourne et répandu des graffitis antisémites dans des quartiers juifs.

Les amendements au droit pénal australien créent des peines comprenant 12 mois d'emprisonnement pour le salut nazi, trois ans pour le financement du terrorisme et six ans pour des infractions comme la participation à un acte terroriste. Ils renforcent également les infractions liées à l'incitation à la violence et créent de nouvelles infractions pour menace de violence ou dégradation de biens.

Le Premier ministre Anthony Albanese a défendu l'adoption de ces amendements dans la nouvelle loi, malgré l'opposition de longue date de son parti à l'adoption de telles mesures. «Ce que nous avons fait, à travers notre législation, garantit que nous disposons d'une législation solide», a-t-il déclaré devant des journalistes. «Nous voulons que les personnes qui participent à des activités antisémites soient arrêtées, inculpées et mises en prison. C'est ma priorité», a-t-il dit.