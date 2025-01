Durant l'investiture de Donald Trump, Elon Musk a fait un geste ahurissant, jugé nazi par de nombreux historiens et internautes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Maître absolu sur X, Elon Musk n'aime pas les déconvenues sur d'autres plateformes. Le milliardaire s'en prend à Wikipédia, où la page qui lui est dédiée fait désormais référence à son salut polémique lors de l'investiture de Donald Trump, considéré comme nazi par certains. Mais Jimmy Wales, le fondateur de la célèbre encyclopédie en ligne, a fait comprendre qu'il ne comptait pas se laisser intimider.

Propriétaire majoritaire de X, Elon Musk y a permis une désinformation encore plus abondante et, ses critiques l'en accusent, une mise en avant des idées de la droite radicale, à commencer par celles des partisans du président américain Donald Trump, dont il est devenu très proche. De son côté, Jimmy Wales se veut le chantre de la neutralité et des faits avérés.

Salut nazi, ou pas?

L'objectif de Wikipédia est de permettre aux rédacteurs de créer un contenu «clair et reconnaissant les différents points de vue existants» malgré «la montée des sentiments de division, de l'esprit partisan, des guerres culturelles et de tout cela», a-t-il affirmé en décembre dans une interview au média Intelligencer.

A l'origine de la récente brouille: un geste troublant d'Elon Musk le jour de l'investiture de Donald Trump. Pour saluer la foule, il a fermement levé la main d'une manière semblable, selon ses détracteurs et des historiens, au salut nazi.

Depuis mercredi, ce geste largement commenté aux Etats-Unis et à travers le monde figure sur la page biographique d'Elon Musk sur Wikipédia ainsi que sur celle consacrée au salut nazi.

Des «faits», pas de la propagande

Sur la page d'Elon Musk, Wikipédia précise que le geste a été «perçu par un certain nombre d'observateurs comme un salut nazi» mais que le milliardaire s'en est défendu. Ce qui n'a pas empêché le principal intéressé d'attaquer le site, l'accusant de reprendre la «propagande» des médias traditionnels, l'une de ses cibles privilégiées. Il a appelé ses partisans à ne plus financer Wikipédia.

Des «faits», pas de la propagande, a répliqué Jimmy Wales, lui aussi sur X. «Elon n'est pas content que Wikipédia ne soit pas à vendre», s'est-il amusé, référence au rachat en 2022 de X, alors Twitter, par l'homme d'affaires, pour 44 milliards de dollars.

«Etre neutres et clairs»

Gérée par la fondation à but non lucratif Wikimedia Foundation, Wikipédia est une sorte d'ovni dans le monde de la tech, aujourd'hui dominé par des mastodontes comme Google et Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). La plateforme se veut l'un des derniers symboles de l'idéalisme des débuts d'internet, donnant la parole aux internautes du monde entier.

Fondée le 15 janvier 2001, Wikipédia a démarré en anglais mais s'est rapidement déployée à travers le monde avec, aujourd'hui, des contenus disponibles en plus de 300 langues.

«Le déclin de la confiance dans le journalisme et la politique est très fort, ce qui, dans certains cas, se traduit chez les gens par un sentiment de colère et d'être perdus», a estimé Jimmy Wales dans son interview à Intelligencer. Mais au sein de la communauté Wikipédia, a-t-il affirmé, «nous continuons à travailler, en essayant d'être neutres et clairs».

Après le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022, qu'il a rebaptisé X, les équipes chargées de la modération des contenus ont été remplacées par des «community notes», des messages postés par les utilisateurs pour contredire la véracité d'un message ou la nuancer en ajoutant du contexte. Elon Musk clame défendre ainsi la liberté d'expression mais les spécialistes estiment que la plateforme est devenue un paradis de la désinformation.