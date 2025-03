L'Association des correspondants de la Maison Blanche annule la prestation humoristique de son dîner annuel. Cette décision intervient dans un contexte de tensions entre l'administration Trump et les médias.

La performance d'Amber Ruffin, prévue le mois prochain au dîner des correspondants de la Maison Blanche, a été annulée. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'Association des correspondants de la Maison Blanche a annoncé samedi l'annulation de la prestation de l'humoriste programmée pour son dîner annuel, dans un contexte d'offensive de Donald Trump à l'encontre de plusieurs médias. La comique en question, Amber Ruffin, avait affirmé en février que «personne ne veut» du président américain à ce dîner, formulant encore récemment des invectives contre lui et son administration.

Samedi, un porte-parole de la Maison Blanche, Taylor Budowich, l'avait qualifiée sur X d'"humoriste de seconde zone», critiquant sa programmation pour le rendez-vous prévu fin avril. La tradition de ce rassemblement est d'inviter un artiste pour se moquer du président en poste, peu importe qui il est. «Nous n'aurons pas de performance comique cette année», a cependant expliqué dans un courriel le président de l'Association des correspondants de la Maison Blanche (WHCA), Eugene Daniels, évoquant une décision unanime.

«Une dérobade»

«En ce moment important pour le journalisme, je veux m'assurer que l'attention n'est non pas sur la politique de la division mais entièrement sur l'idée de récompenser nos collègues pour leur travail exceptionnel», a-t-il ajouté, précisant que des détails viendraient à l'approche de la date du dîner. «Une dérobade», a estimé M. Budowich. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions entre le camp Trump et les médias depuis le retour à la présidence du milliardaire en janvier.

Le mois suivant, la Maison Blanche a retiré à la WHCA son pouvoir de décider qui de ses membres couvrent les événements présidentiels, comme elle le faisait depuis presque 100 ans, reprenant la main sur les accès médias. L'Association est une organisation indépendante représentant les journalistes accrédités à la Maison Blanche. Ces derniers couvrent l'actualité du président dans le Bureau ovale et son avion Air Force One notamment.

La Maison Blanche a par ailleurs interdit aux reporters de l'agence de presse américaine AP d'accéder au Bureau ovale et au Air Force One depuis février. Elle motive cette décision par le refus d'AP d'appeler le golfe du Mexique, son nom utilisé internationalement, «golfe d'Amérique», tel que décrété par Donald Trump. AP a déposé plainte contre trois responsables de la Maison Blanche en invoquant le Premier amendement de la Constitution américain, qui protège la liberté d'expression et de la presse.