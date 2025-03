Faire de pareille offre pour inciter au vote est illégal. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le milliardaire Elon Musk, proche conseiller de Donald Trump, a promis sur son réseau social X de donner deux millions de dollars à deux électeurs ayant participé à une élection particulièrement scrutée dans l'Etat du Wisconsin, avant de supprimer son message.

«Dimanche soir je parlerai dans le Wisconsin. L'entrée sera réservée à ceux qui ont participé à l'élection pour la Cour suprême. Je remettrai également personnellement deux chèques d'une valeur d'un million de dollars chacun pour vous remercier d'avoir pris le temps de voter», a écrit Elon Musk dans un message publié dans la nuit de jeudi à vendredi sur la plateforme X. Vendredi matin, ce message avait été supprimé.

Le Parti démocrate du Wisconsin a ainsi estimé dans un communiqué que la première annonce d'Elon Musk était «de manière flagrante un programme illégal d'achat de voix». Et le procureur général de l'Etat, le démocrate Josh Kaul, a affirmé que ses services étaient «au courant de l'offre récemment postée par Elon Musk», et qu'il comptait «lancer une action en justice aujourd'hui» contre celle-ci.

«Ils sont corrompus»

Dans le Wisconsin, une loi interdit de donner de l'argent à une personne pour qu'elle aille voter. Une élection doit avoir lieu le 1er avril à la Cour suprême du Wisconsin, Etat de la région des Grands Lacs dans le nord du pays. Certains électeurs ont commencé à voter en avance.

Ce scrutin oppose Susan Crawford à Brad Schimel, le candidat soutenu par les républicains, dont la victoire ferait pencher la cour du côté conservateur. Cette élection sera le premier test électoral du second mandat présidentiel de Donald Trump. «Brad Schimel et Elon Musk sont corrompus», a réagi vendredi matin la juge Susan Crawford. Via son organisation politique, Elon Musk, homme le plus riche du monde, avait déjà promis la semaine dernière d'offrir 100 dollars aux signataires d'une pétition contre les «juges militants» à l'approche d'une élection.

Illégal d'offrir des récompenses

L'équipe de campagne de Susan Crawford avait alors accusé Elon Musk d'«acheter un siège à la Cour suprême du Wisconsin afin d'obtenir une décision favorable dans les poursuites engagées par son entreprise contre l'Etat».

Tesla, le constructeur de véhicules électriques détenu par Elon Musk, conteste en justice la décision du Wisconsin de ne pas lui accorder une exception à la règle selon laquelle les constructeurs automobiles n'ont pas le droit de détenir également des magasins de concessionnaires. Et l'affaire pourrait bien finir devant la Cour suprême de cet Etat.

Elon Musk avait lancé l'an dernier, pendant la course à la Maison Blanche, une loterie consistant à offrir un million de dollars chaque jour à un électeur inscrit dans l'un des sept États décisifs pour la victoire et qui avait signé une pétition conservatrice. Le ministère américain de la Justice avait alors rappelé à l'équipe de Donald Trump qu'il était illégal d'offrir une récompense de valeur à un citoyen pour voter ou pour s'inscrire sur les listes électorales.