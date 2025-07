La France et le Royaume-Uni annoncent une coordination de leur dissuasion nucléaire pour protéger l'Europe contre les menaces extrêmes. Cette évolution majeure de la doctrine nucléaire sera officialisée lors de la visite d'Emmanuel Macron à Londres jeudi.

La France et le Royaume-Uni vont «coordonner» leur dissuasion nucléaire

La France et le Royaume-Uni vont «coordonner» leur dissuasion nucléaire

Emmanuel Macron et Keir Starmer doivent signer jeudi une déclaration sur l'évolution majeure de leur doctrine nucléaire. Photo: Carlos Jasso / POOL

ATS Agence télégraphique suisse

La France et le Royaume-Uni sont prêts à «coordonner» leur dissuasion nucléaire et à protéger l'Europe de toute «menace extrême», ont annoncé mercredi Paris et Londres. Il s'agit d'une évolution majeure de la doctrine dans le contexte de la dégradation de la sécurité.

Lors de sa visite au Royaume-Uni, le président français Emmanuel Macronet le premier ministre britannique Keir Starmer vont signer jeudi «une nouvelle déclaration», qui «affirmera pour la première fois que les moyens de dissuasion respectifs des deux pays sont indépendants mais peuvent être coordonnés», ont indiqué le ministère britannique de la défense et l'Elysée.

«Il n'existe aucune menace extrême sur l'Europe qui ne susciterait une réponse des deux pays», ont-ils ajout. Cela fait trente ans, depuis la déclaration conjointe dite de «Chequers» de 1995, que le Royaume-Uni et la France – seules puissances nucléaires en Europe occidentale –n'avaient pas fait évoluer le principe encadrant leur coopération en matière de dissuasion.