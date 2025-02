Pourquoi les hommes grandissent-ils deux fois plus vite que les femmes?

Une nouvelle étude montre qu'au cours des 100 dernières années, les hommes ont pris deux fois plus de taille et de poids que les femmes. Le niveau de vie joue un rôle décisif dans ce phénomène, mesuré par l'indice de développement humain.

1/4 Une étude récente montre que les hommes ont gagné en moyenne 4 centimètres au cours des 100 dernières années, les femmes seulement 1,7 centimètre. Photo: Shutterstock

Daniel Macher et BliKI

Une étude récemment publiée a révélé un phénomène surprenant: au cours des 100 dernières années, les hommes ont connu une croissance nettement plus importante que les femmes. Comme le rapporte magazines allemand «Focus», les hommes ont pris en moyenne deux fois plus de taille et de poids que les femmes. Les raisons de ce phénomène sont multiples et vont de l'amélioration des conditions de vie à des facteurs évolutifs.

L'étude, qui a analysé les données de 69 pays, montre des différences claires: les hommes ont gagné en moyenne 4 centimètres, les femmes seulement 1,7 centimètre. En ce qui concerne le poids, la différence est encore plus nette: les hommes ont pris environ 6,5 kilos, les femmes seulement 2,7 kilos. Ces chiffres se basent sur des données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres sources.

Plus la vie est belle, plus l'homme est grand

L'un des facteurs déterminants de cette différence de croissance est le niveau de vie, mesuré par l'indice de développement humain (IDH). Cet indice évalue les pays en fonction de la santé, de l'éducation et du revenu. Les chercheurs expliquent la différence de croissance par les besoins énergétiques plus élevés des corps masculins pour la croissance et le maintien des muscles et des organes les plus volumineux.

Dans les pays où les conditions de vie sont moins bonnes, cela a un impact plus important sur les hommes, car leur croissance est plus nettement ralentie que celle des femmes en cas d'alimentation déficiente ou de maladies fréquentes. La différence de taille entre les hommes et les femmes est moins importante dans les pays les plus pauvres.

C'est donc évidemment dans les pays les plus riches, où l'alimentation et les soins sont d'excellente qualité, que la différence devient plus marquée. En Grande-Bretagne, par exemple, la croissance des hommes était 2,76 fois supérieure à celle des femmes dans la première moitié du 20e siècle.

Le corps des femmes est plus résistant

Selon l'étude, les femmes se montrent moins sensibles aux facteurs de stress environnementaux tels que la malnutrition ou les maladies. Leur besoin en calories est plus faible et leur corps est donc mieux adapté aux conditions difficiles. Cela leur permet de mieux exploiter leur potentiel de croissance génétique, même dans des circonstances difficiles.

Les hommes, en revanche, souffrent plus rapidement de troubles de la croissance lorsque les conditions sont défavorables. Les chercheurs voient dans ces différences une logique évolutive. Les hommes ont développé des corps plus grands pour s'imposer dans le passé lors d'affrontements physiques ou dans la lutte pour les ressources. Cette adaptation les rend toutefois plus vulnérables aux mauvaises conditions de vie.

Un autre aspect intéressant de l'étude est l'observation selon laquelle les femmes ont tendance à préférer les hommes plus grands, car ils sont souvent perçus comme étant en meilleure santé et plus forts. Cette préférence pourrait aussi contribuer à ce que les hommes gagnent davantage en taille et en poids au fil des générations.