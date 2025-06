Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les intoxications alimentaires sévères qui ont désormais affecté 18 enfants dans l'Aisne et ses environs, dont l'un est décédé, sont dues à la bactérie Escherichia coli (E. coli), a confirmé dimanche soir le ministre de la Santé Yannick Neuder.

Ces 18 enfants «ont contracté une bactérie qui s'appelle un Escherichia coli» a déclaré Yannick Neuder lors d'un point presse à Saint-Quentin (Aisne).

Parmi ces jeunes patients, une fille de 12 ans est décédée lundi et huit sont encore hospitalisés, dont six atteints d'un syndrome hémolytique et urémique (SHU), une grave affection rénale nécessitant un traitement par dialyse, a ajouté le ministre.

«Une première série d'analyses» a permis de déterminer qu'il s'agissait de la bactérie E. coli. «Il y aura un deuxième type d'analyses cette semaine qui aura lieu à l'Institut Pasteur (...) pour pouvoir poursuivre les investigations et créer le lien de causalité», a-t-il expliqué.

Une grande enquête en cours

Les autorités ont déployé «plus de 30 enquêteurs, qui sont sur site pour remonter la chaîne de contamination, pour pouvoir comprendre, expliquer et prendre les mesures» nécessaires, a souligné le ministre.

Si la cause de la contamination n'est pas encore connue avec certitude, il s'agirait «probablement d'une infection alimentaire sur de la viande à l'origine», a-t-il rappelé. «Les analyses sont en cours pour avoir effectivement le lien formel».

Ces derniers jours, les autorités ont fermé préventivement quatre boucheries ainsi que les rayons boucherie de deux supermarchés dans l'agglomération de Saint-Quentin, et effectué des prélèvements dans tous ces commerces.

Le ministre de la Santé a également annoncé le décès, survenu dimanche matin, d'une «petite fille» qui était suivie à Saint-Quentin mais qui ne serait pas décédée de la bactérie car elle était «porteuse d'une maladie qui n'a pas de lien avec l'épisode». Elle «sera autopsiée dès demain pour que toutes les choses soient bien clarifiées», a-t-il ajouté.

Une des causes d'intoxication les plus répandue

Les bactéries Escherichia Coli (E. coli) sont l'une des causes les plus connues d'intoxications alimentaires graves et parfois mortelles. Il s'agit d'une grande famille de bactéries, dont beaucoup sont présentes dans le système digestif humain et l'aident même à fonctionner.

Mais certaines variétés peuvent provoquer des intoxications. Celles-ci sont souvent alimentaires, généralement provoquées par l'ingestion d'aliments crus ou mal cuits.