Daniel Kestenholz

Les mammouths laineux, les paresseux géants et les tigres à dents de sabre faisaient partie de la vie des premiers hommes. La raison de l'extinction de ces fascinantes créatures préhistoriques reste encore un mystère, mais une découverte réalisée en Sibérie pourrait éclairer quelques réponses. Des chercheurs russes ont en effet découvert le corps momifié d'un jeune tigre à dents de sabre de la fin de l'ère glaciaire. Comme le rapporte la revue spécialisée «Nature», il s'agit de la première découverte de ce type au monde.

Les tigres à dents de sabre vivaient il y a plus de 20 millions d'années. L'espèce la plus grande et la plus connue était, avec une hauteur d'épaule de 1,20 mètre et un poids pouvant atteindre 400 kg, le plus grand félin à avoir jamais peuplé la Terre.

Ce jeune spécimen, âgé d'environ trois semaines et appartenant au genre éteint Homotherium, a été retrouvé dans le pergélisol près de la rivière Badiarikha en Iakoutie. Selon les scientifiques, la momie est âgée d'environ 35'000 ans. «Pour la première fois dans l'histoire de la paléontologie, l'apparence d'un mammifère disparu a pu être étudiée directement sans analogies modernes», peut-on lire dans l'article.

Une fourrure étonnamment douce

Les chercheurs ont été surpris par les différences avec les grands fauves actuels. Le museau du jeune Homotherium est plus large, ses oreilles plus petites et son cou nettement plus massif. Les pattes avant sont également plus longues que celles des lions ou des tigres contemporains.

Le pelage court, épais, brun foncé et étonnamment doux indique une adaptation aux climats froids. Les grandes canines supérieures, qui étaient déjà bien développées chez le jeune félin sont particulièrement remarquables. «De toute évidence, cette différence est due à la poursuite du développement ontogénétique de la longue canine supérieure et à la nécessité de la recouvrir d'une lèvre supérieure», expliquent les scientifiques.

L'examen du crâne par tomographie assistée par ordinateur a confirmé l'attribution au genre Homotherium. Jusqu'à présent, les découvertes de ces tigres à dents de sabre datant de la fin du Pléistocène étaient très rares en Eurasie. La découverte sibérienne apporte maintenant de nouvelles informations importantes sur l'apparence et l'anatomie de ces fascinants prédateurs. Les chercheurs espèrent également en apprendre davantage sur le mode de vie de ces fauves disparus grâce à de nouvelles études.