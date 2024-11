Les restes de Vulcain l'apatosaure s'arrachent à prix d'or

1/5 Un squelette géant de dinosaure a été vendu 6 millions d'euros près de Paris Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le squelette de dinosaure le plus grand jamais mis aux enchères en France, mesurant 22 mètres de long, a été adjugé samedi en région parisienne pour 4,7 millions d'euros (six millions avec les frais, soit quelque 5,6 millions de francs), a appris l'AFP auprès des maisons de vente. L'acheteur anonyme est un collectionneur qui a assuré souhaiter confier le squelette d'apatosaure, un herbivore géant, à un musée, indiquent les maisons Collin du Bocage et Barbarossa.

«Cette enchère est l'une des plus élevées réalisées pour un squelette de dinosaure en France», s'est félicité Olivier Collin du Bocage. «Nous sommes heureux que l'acquéreur ait pour dessein de le prêter à une institution», a-t-il ajouté. Composé de 75 à 80% des os d'origine et vieux d'environ 150 millions d'années, l'imposant spécimen est le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères dans l'hexagone.

A lire aussi Un imposant os fossilisé Des enfants américains découvrent les restes d'un jeune tyrannosaure rex

Le squelette du géant herbivore, qui pesait une vingtaine de tonnes de son vivant et a vraisemblablement atteint l'âge de 45 ans, a passé l'été dans l'orangerie du château de Dampierre-en-Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, où la vente a eu lieu.

Découvert aux Etats-Unis

Les restes de cet apatosaure, surnommé Vulcain, ont été découverts en 2018 dans le Wyoming, aux Etats-Unis, où la loi permet à des particuliers d'acquérir des concessions dans l'espoir d'y excaver des os préhistoriques. Les fouilles ont eu lieu entre 2019 et 2021 et ont été financées par un investisseur français. Le fossile, qui comprend 300 os, a ensuite été expédié vers l'Hexagone pour y être restauré.

Le contrat de vente prévoit que le futur propriétaire s'engage à laisser aux paléontologues un accès au dinosaure pour l'étudier. Avant la vente, sa valeur avait été estimée entre trois et cinq millions d'euros.