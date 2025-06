Une vidéo d'adieu et une bombe artisanale ont été découvertes après la tuerie à Graz. Le tireur de 21 ans, Artur A., a annoncé son acte à sa mère avant de tuer 10 personnes et se suicider. L'enquête se poursuit pour déterminer ses motivations.

La mère du tireur a tenté de prévenir la police en prenant connaissance de la lettre d'adieu, mais il était trop tard. Photo: keystone-sda.ch

Blick avec l'AFP

En plus d'une lettre d'adieu, les enquêteurs ont découvert mardi une vidéo enregistrée par Artur A., le jeune Autrichien de 21 ans qui a tué 10 personnes à Graz. Dans cet enregistrement adressé à sa mère, il aurait annoncé son acte et affirmé agir «de son plein gré». Selon «heute.at», la mère a visionné cette vidéo 24 minutes après sa réception et a immédiatement alerté la police. Mais à ce moment-là, le carnage dans l’école avait déjà eu lieu.

Une «bombe artisanale non fonctionnelle» a été retrouvée au domicile du jeune Autrichien, a indiqué la police mercredi sur X. Cette bombe a été saisie lors d'une «perquisition» chez le tireur, a-t-elle précisé, alors que l'enquête se poursuit pour déterminer les motivations du jeune homme qui s'est suicidé dans les toilettes après son crime.