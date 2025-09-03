La rappeuse Cardi B a été acquittée mardi par un tribunal californien dans une affaire d'agression présumée. L'artiste était poursuivie au civil par une agente de sécurité qui réclamait 24 millions de dollars de dédommagement pour des faits remontant à 2018.

La rappeuse Cardi B acquittée à son procès pour agression

Cardi B, 32 ans, est titulaire d'un Grammy Award, l'équivalent d'un Oscar pour la musique américaine (archives). Photo: Vianney Le Caer

ATS Agence télégraphique suisse

La rappeuse américaine Cardi B, poursuivie au civil par une agente de sécurité qui l'accusait de l'avoir agressée et réclamait 24 millions, a été acquittée mardi par un tribunal de Californie. L'artiste a remercié ses soutiens à la sortie du tribunal d'Alhambra. «Je jure devant Dieu, je le dirai sur mon lit de mort, je n'ai pas touché cette femme», a-t-elle insisté. «Je n'ai pas posé les mains sur cette fille».

L'interprète de «Money» et «Bodak Yellow» était accusée par une agente de sécurité, qui lui réclamait 24 millions de dollars de dédommagement pour une agression remontant à février 2018. La plaignante, qui travaillait pour un cabinet de gynécologie de Beverly Hills, accusait Cardi B de lui avoir craché dessus et griffé le visage avec ses ongles longs.

La rappeuse met les points sur les i

Lors du procès, la rappeuse a au contraire soutenu que c'était l'agente de sécurité qui l'avait approché de manière agressive. Celle-ci aurait essayé de la filmer avec son téléphone lors d'une visite médicale, alors qu'elle était enceinte et que sa grossesse n'avait à l'époque pas été rendue publique, a-t-elle affirmé.

Selon sa défense, l'agente a tenté d'intimider la rappeuse, ce qui a donné lieu à un face-à-face houleux ponctué d'injures, avant que le personnel médical du cabinet n'intervienne. Le tribunal civil chargé de trancher l'affaire a innocenté l'artiste de 32 ans.

«La prochaine personne qui essaiera d'intenter un procès 'frivole' contre moi, je vais contre-attaquer et je vais vous faire payer, parce que ce n'est pas acceptable», a prévenu Cardi B à la sortie du tribunal. «Ne pensez jamais que vous allez me poursuivre en justice et que je vais accepter un règlement à l'amiable et vous donner de l'argent», a-t-elle ajouté.