DE
FR

Libéré sous caution
Le rappeur Lil Nas X inculpé après avoir déambulé nu à Los Angeles

Le rappeur Lil Nas X a été inculpé pour agression de policiers à Los Angeles. Arrêté la semaine dernière alors qu'il se promenait nu, il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 75'000 dollars.
Publié: 02:55 heures
Partager
Écouter
Le rappeur Lil Nas X a comparu devant un tribunal de Los Angeles dont il est sorti libre après avoir réglé une caution.
Photo: FREDERIC J. BROWN / POOL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le rappeur Lil Nas X a été inculpé lundi pour avoir agressé des policiers. Ces derniers étaient venus l'arrêter la semaine dernière, alors qu'il se promenait nu en plein Los Angeles. L'interprète de «Old Town Road» est reparti libre du tribunal, après avoir plaidé non coupable, lors de sa première comparution ont constaté des journalistes de l'AFP.

La caution du rappeur a été fixée à 75'000 dollars et sa prochaine comparution aura lieu le 15 septembre. Il a passé le week-end en cellule, après avoir été interpellé jeudi dans le quartier de Studio City.

Nu et agression d'un agent

Une vidéo diffusée la semaine dernière montrait initialement l'artiste de 26 ans déambulant vêtu d'un simple slip blanc et de bottes de cow-boy. Mais de nouvelles images obtenues par le site TMZ montrent le rappeur, de son vrai nom Montero Hill, complètement nu.

La semaine dernière, un porte-parole de la police de Los Angeles avait expliqué à l'AFP qu'«un homme nu marchait dans la rue» aux alentours de 6h du matin, et que des agents l'avaient interpellé, sans confirmer son identité. «A leur arrivée, le suspect s'est rué sur les agents. Il a été placé en garde à vue et emmené à l'hôpital pour une possible overdose, puis arrêté pour avoir agressé un agent de police», avait-il ajouté.

Artiste qui cartonne

La vidéo de la semaine dernière est devenue virale en ligne. On y voit Lil Nas X, se déhancher lascivement en lançant «Vas-y bébé !» à l'automobiliste qui le filme. «Ne sois pas en retard à la soirée ce soir!», ajoute-t-il.

Son duo avec le chanteur de country Billy Ray Cyrus, «Old Town Road», a été un carton planétaire. Aux Etats-Unis, le single a été 15 fois disque de platine, ce qui en faisait jusqu'à récemment la chanson la plus certifiée de tous les temps par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus