1/5 Difficile de faire mieux en matière d'idylle: Torri del Benaco sur le lac de Garde. Photo: Shutterstock

Robin Wegmüller

Le lac de Garde, situé dans les Alpes italiennes, est une destination de vacances très appréciée par de nombreux Suisses. Et comment leur en vouloir? A deux heures de la frontière suisse, les voyageurs atteignent la région de vacances italienne et profitent de la dolce vita avec vue sur le lac.

Sur ses rives, on trouve le petit village de Torri del Benaco où un nouveau règlement communal vient d'être approuvé: les serveurs qui racolent les touristes de façon un peu trop insistante ou ceux qui s'adonnent à la distribution de flyers publicitaires doivent maintenant craindre une amende allant de 25 à 500 euros.

Des touristes forcés de s'asseoir

«J'ai tout vu», a déclaré le maire Stefano Nicotra, cité par différents médias. «Des serveurs ont attrapé des touristes par le bras et les ont forcés à s'asseoir à la première table libre»..

La commune de près de 3000 habitants veut maintenant que les clients soient libres de s'asseoir où ils le souhaitent. «Je considère que ces comportements intrusifs sont contre-productifs et particulièrement irritants», poursuit le maire du village.

Comme le rapportent plusieurs médias, la restauration locale soutient, elle aussi, majoritairement ce nouveau règlement. Certains bistrots iraient jusqu'à distribuer leurs flyers sur les terrasses d'autres établissements. Qui plus est, ces tracts publicitaires génèrent beaucoup de déchets que la commune doit ensuite ramasser.

A Capri aussi, on veille sur les touristes

Torri del Benaco n'est pas la première destination de vacances à vouloir protéger ses touristes. Sur l'île méditerranéenne très prisée de Capri, les touristes ne doivent plus être abordés par le moindre commerçant. Il est interdit d'approcher les voyageurs «en leur montrant des menus, des brochures, des dépliants, des cartes géographiques et tout type de matériel publicitaire». Ils risquent des amendes et même, dans des cas particuliers, un retrait temporaire de leur droit d'exercer leur métier.

15'000 Italiens vivent en permanence à Capri. En été, des dizaines de milliers de visiteurs affluent chaque jour de Naples vers cette île de vacances. La destination fait ainsi partie des lieux les plus visités d'Italie. Dès leur arrivée, des soi-disant guides tentent de convaincre les touristes de choisir un restaurant ou de faire le tour de l'île. Mais depuis cet été, cette pratique a pris fin.