En Italie, certaines villes imposent des règles strictes cet été: s’asseoir en maillot de bain ou flâner torse nu peut vous coûter cher. Ces mesures visent à limiter les excès liés au tourisme de masse et à préserver la tranquillité des habitants.

1/4 A Portofino, des règles de conduite strictes seront bientôt appliquées. Photo: Shutterstock

Valentin Köpfli et Keystone-SDA

Si vous prévoyez de voyager cet été en Italie, n'oubliez surtout pas ces quelques règles! Vous risqueriez de vous prendre une amende salée. Dans la petite ville pittoresque de Portofino, sur la Riviera italienne, il est formellement interdit de flâner torse ou pieds nus dans le village de s'asseoir sur la piazza en maillot de bain ou encore de boire de l'alcool dans l'espace public.

Il sera également interdit de s'asseoir ou de s'allonger dans les rues, sur les murs, sur les trottoirs ou dans les parcs. Ceux qui s'attardent dans les lieux publics avec des valises, du matériel de pique-nique ou des enceintes pour mettre de la musique risquent aussi une amende: entre 25 et 500 euros selon l'infraction.

Les villes italiennes se font autoritaires

Selon la ville, l'objectif de cette mesure est de protéger «la tranquillité et le repos des habitants, mais aussi des touristes» dans cette station balnéaire exclusive. C'est pendant les mois d'été que Portofino est particulièrement exposée à la forte affluence de visiteurs. Les restrictions sont donc valables jusqu'au 30 septembre et concernent surtout le centre historique et la zone portuaire.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette ville introduit une mesure restrictive. En 2023 déjà, la station balnéaire avait fait les gros titres en interdisant de s'arrêter à des points de vue particulièrement appréciés, officiellement pour des raisons de sécurité. Beaucoup ont toutefois pensé qu'il s'agissait d'une interdiction déguisée de prendre des selfies.

Ailleurs en Italie aussi, les villes ont recours à des mesures plus strictes pour endiguer le tourisme de masse. A Capri, les chaussures bruyantes sont taboues, à Rome, il est interdit de se baigner dans les fontaines. A Florence, manger dans la rue peut coûter cher aux touristes à certains endroits. A Venise, il est interdit de pique-niquer sur les ponts ou près des monuments.