A proximité de la frontière suisse
Un séisme de magnitude 3 secoue le Col du Grand St-Bernard

Un séisme de magnitude 3,0 a frappé la nuit dernière près du Col du Grand St-Bernard en Italie. Ressenti localement, il ne devrait pas causer de dégâts.
Le séisme s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi près de Col du Grand St-Bernard, en Italie.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi près de Col du Grand St-Bernard, en Italie. Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse s'est produite à 1h31 à 11 kilomètres à l'ouest du Col du Grand St-Bernard, indique le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

