Un séisme de magnitude 3 secoue le Col du Grand St-Bernard

Le séisme s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi près de Col du Grand St-Bernard, en Italie.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse
Un séisme de magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi près de Col du Grand St-Bernard, en Italie. Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.
La secousse s'est produite à 1h31 à 11 kilomètres à l'ouest du Col du Grand St-Bernard, indique le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.
Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard