1/4 Combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Photo: Keystone/dpa/Abed Rahim Khatib

Janine Enderli et Keystone-SDA

Ce qu’un officier du Hamas a raconté fait sensation: selon un reportage, l’organisation islamiste Hamas aurait perdu le contrôle de 80% de la bande de Gaza. Des clans armés rempliraient le vide de pouvoir, a déclaré ce haut responsable du Hamas à la chaîne britannique BBC, sous couvert d’anonymat.

«La majeure partie des dirigeants, environ 95%, est désormais morte.» Ce membre du Hamas, que la BBC qualifie de lieutenant-colonel, a également indiqué à la chaîne que le système de commandement et de contrôle du Hamas s’est effondré à cause des attaques israéliennes prolongées. Israël a fini par prendre l’avantage. «Le contrôle du Hamas est quasiment nul. Il n’y a ni direction, ni commandement, ni communication», a rapporté la BBC, en reprenant les propos de l’officier du Hamas, qui a envoyé plusieurs messages vocaux à la chaîne. La situation sécuritaire dans la bande de Gaza s’est complètement effondrée, a-t-il aussi déclaré. Même lorsque des habitants ont volé des objets dans un complexe important du Hamas à Gaza, les forces de sécurité du mouvement ne sont pas intervenues.

Selon la BBC, cet officier a été blessé au début de la guerre à Gaza, lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Il ne serait plus en service depuis.

Mise à prix de la tête d'un chef de clan

Selon la BBC, l’officier a également confirmé les affirmations selon lesquelles le Hamas aurait mis une prime sur la tête de Yasser Abu Shabab, le chef d’un clan. Selon les médias israéliens, le groupe coopérerait dans une certaine mesure avec l’armée israélienne. Il aurait également été armé par Tsahal avec des fusils Kalachnikov, saisis au Hamas durant la guerre, rapporte depuis quelques semaines «The Times of Israel». Selon plusieurs sources, Israël envisagerait d’affaiblir le Hamas en soutenant des clans. Des experts mettent en garde contre une situation similaire à celle de la Somalie, avec des seigneurs de guerre rivaux, des bandes et des clans.

L’officier du Hamas a déclaré à la BBC que l’organisation islamiste ne craint pas Yasser Abu Shabab pour sa force militaire, mais pour une autre raison: «Pendant 17 ans, le Hamas s’est fait des ennemis partout. Si quelqu’un comme Yasser Abu Shabab parvient à rassembler ces forces autour de lui, cela pourrait être le début de notre fin.»

Le Hamas sera-t-il renversé?

La chaîne britannique a rapporté, en s’appuyant sur des sources non précisées dans la bande de Gaza, que Yasser Abu Shabab travaillerait à s’entendre avec d’autres groupes armés afin de former un conseil commun dans le but de renverser le Hamas. Ces informations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante pour l’instant.