Un méga éclair de 829 km bat un nouveau record mondial

AFP Agence France-Presse

Un nouveau record du plus long éclair a été validé jeudi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et établi à 829 kilomètres, dans la zone des Grandes Plaines aux Etats-Unis.

Ce méga éclair a été observé le 22 octobre 2017, lors d'un épisode orageux de grande envergure. «S'étendant de l'est du Texas jusqu'aux alentours de Kansas City, il a couvert une distance équivalente à celle qui sépare les villes européennes de Paris et de Venise», a souligné l'OMM dans un communiqué. Un comité de 11 experts basés aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne, en Espagne, au Népal et en Israël a certifié le nouveau record.

Le précédent record (768 km), également observé aux Etats-Unis, a eu lieu entre le Mississippi et le Texas le 29 avril 2020, et a été certifié en 2022. Ces records ont une marge d'erreur de plus ou moins 8 km. L'éclair distingué jeudi «n'avait pas été repéré lors de l'analyse initiale de l'orage en 2017, mais a été découvert lors d'une réévaluation de celui-ci», a expliqué l'OMM.