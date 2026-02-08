Le Bangladesh a sollicité l'aide du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme pour une enquête. Elle porte sur le meurtre fin 2025 de Sharif Osman Hadi, figure du soulèvement de la jeunesse de 2024.

Le Bangladesh demande l'aide de l'ONU pour enquêter sur l'assassinat d'un leader étudiant

AFP Agence France-Presse

Le Bangladesh a demandé l'aide du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDC) pour enquêter sur le meurtre fin 2025 de Sharif Osman Hadi, l'une des figures du soulèvement de la jeunesse en 2024, a annoncé dimanche le gouvernement.

La mission du Bangladesh à Genève a envoyé une note diplomatique demandant au HCDH de soutenir une enquête «juste, impartiale et rapide» sur l'assassinat de Sharif Osman Hadi, a déclaré le service de presse du gouvernement intérimaire. «La note demande l'aide technique et institutionnelle du Haut-Commissariat», a-t-il précisé.

Sharif Osman Hadi, 32 ans, avait été visé le 12 décembre dernier à Dacca par des tirs d'assaillants masqués. Grièvement blessé, il est décédé trois jours plus tard dans un hôpital de Singapour où il a été évacué. Sa mort avait déclenché une vague de violentes manifestations.

Sharif Osman Hadi avait prévu de se présenter en tant que candidat indépendant aux élections législatives de jeudi prochain pour désigner le premier gouvernement élu du pays depuis le renversement en août 2024 de l'ancienne Première ministre Sheikh Hasina.

Le gouvernement intérimaire, dirigé par le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, a également réitéré son engagement à garantir «les normes les plus élevées de transparence et de responsabilité» dans cette enquête et s'est engagé à identifier et à poursuivre les responsables.

Sharif Osman Hadi était un critique virulent de l'Inde, où Sheikh Hasina s'étaient réfugiée après avoir fui Dacca en raison du soulèvement de l'été 2024 qui a renversé son gouvernement. Ses partisans voient en lui un martyr et un symbole du mouvement de contestation de la jeunesse.