Un incendie s'est déclaré dans la mosquée-cathédrale de Cordoue

Un incendie s'est déclaré vendredi à la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Espagne. Ce monument historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a accueilli plus de 2 millions de visiteurs en 2024. Les pompiers sont sur place pour maîtriser la situation.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des flammes de plusieurs mètres de haut, des rues fermées à la circulation et une ville qui craint pour son monument emblématique. Un incendie s'est déclaré vendredi soir dans la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Espagne. 

Selon le journal local Cordópolis, l'incendie se trouve près de la Puerta de San José, à côté de la rue Magistral González Francés. La rue a été évacuée par les secours pour que les pompiers puissent lutter contre l'incendie.

Cinq camions et une grue ont été déployés. Selon la police, l'incendie s'est déclaré dans le Patio de los Naranjos (Cour des Orangers). L'accès à la Mosquée-Cathédrale est fermé. Les premiers éléments indiquent que l'incendie a été provoqué par un court-circuit. 

Un site du patrimoine mondial

Les colonnes de fumée sont visibles dans plusieurs quartiers de la ville. Plusieurs habitants ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des flammes jaillissant du site. En plus des pompiers, la Police nationale a aussi été envoyée pour boucler la zone et aider à éteindre l'incendie.

La porte San José date du Xème siècle et a été restaurée en 2017. La construction de la mosquée de Cordoue a débuté en 784, après la conquête musulmane, et a été agrandie et remodelée pendant plus de deux siècles. Après la conquête chrétienne en 1236, une cathédrale a été construite à l'intérieur, donnant naissance au bâtiment actuel, un mélange d'architecture islamique et chrétienne, avec la cathédrale en son centre.

