Un incident tragique s'est passé lors d'un concert d'Oasis à Londres, dans le stade de Wembley. Un homme est tombé et est décédé sur place. Le groupe s'est dit choqué et a présenté ses condoléances à la famille.

Un homme tombe et meurt lors d'un concert d'Oasis à Londres

1/2 Un homme a perdu la vie lors d'un concert d'Oasis au stade de Wembley.

Keystone-SDA

Un quadragénaire est décédé samedi soir après une chute lors d'un concert de la tournée retour d'Oasis au stade de Wembley à Londres, a annoncé la police dimanche dans un communiqué.

Selon son porte-parole, policiers, médecins et ambulanciers présents sur place ont été mobilisés vers 22H19, «après des rapports indiquant qu'une personne avait été blessée». «Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été découvert avec des blessures comparables à celles d'une chute. Son décès a malheureusement été constaté sur place», a-t-elle indiqué.

«Le stade était bondé» a indiqué la police, appelant les spectateurs témoins de l'incident à lui transmettre toute information utile.

Les frères Gallagher présentent leurs condoléances

Dans une déclaration publiée par la BBC, les frères Liam et Noel Gallagher se sont dit «choqués et attristés» par la nouvelle, adressant leurs «plus sincères condoléances à la famille et aux amis» de la victime. «Nos pensées vont à la famille» de ce fan, a déclaré un porte-parole du stade de Wembley, ajoutant que «le concert d'Oasis de ce soir (dimanche) aura lieu comme prévu».

Ce concert sera le dernier d'une série de sept à Londres, quelques semaines après la reformation du groupe début juillet après 16 ans de séparation, pour le plus grand bonheur des fans. Le duo emblématique de la Britpop a prévu 41 dates à travers le monde pour sa tournée retour, avec quelque 900'000 tickets vendus. Il a déjà joué à Cardiff et dans sa ville natale de Manchester.

Les frères Gallagher iront ensuite à Édimbourg, en Ecosse, avant leur tournée internationale qui les mènera aux Etats-Unis, au Japon, en Australie et au Brésil.